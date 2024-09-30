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UN Global Compact 2024 Liderler Zirvesi'nde, Türkiye Ülke Ağı geniş bir temsille yer aldı

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantıları kapsamında gerçekleşen Geleceğin Zirvesi'nde hükümetler 22 Eylül'de küresel sorunlara yönelik çözümler ile adil ve sürdürülebilir bir dünya için Gelecek Paktı'nı kabul etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024
UN Global Compact 2024 Liderler Zirvesi’nde, Türkiye Ülke Ağı geniş bir temsille yer aldı

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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantıları kapsamında gerçekleşen Geleceğin Zirvesi'nde hükümetler 22 Eylül'de küresel sorunlara yönelik çözümler ile adil ve sürdürülebilir bir dünya için Gelecek Paktı'nı kabul etti.

Aynı hafta BM Genel Kurulu ve Geleceğin Zirvesi kapsamında gerçekleşen UN Global Compact Liderler Zirvesi'nde, Türkiye Ülke Ağı geniş bir temsille yer aldı. Türkiye'den iş dünyası liderleri sürdürülebilir finans, toplumsal cinsiyet eşitliği, yönetişim ve inovasyon konulu oturumlara konuşmacı olarak katıldı ve şirketlerin katkısını vurgulayan çalışmalarını ve stratejilerini paylaştı.

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