Turistin yüzde 15’i evde kalıyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, evlerde tatil yapan turistler hakkında bilgi verdi, "Yüzde 15'lik bir kesim bu tarz turizm konutlarında. Yani aldıkları, kiraladıkları yerlerde konaklayan bir turizm profili var" dedi.

Yunan adalarının iç turizme etkisine değinen Kavaloğlu, "Eylül'ün ortasına kadar Yunanistan'ı tercih eden Türk sayısı 225 bin. 7 ile 10 milyon yurt içi pazar profili tatil için kendi ülkesini tercih ediyor. Bu anlamda bakıldığında Yunanistan rakip gibi gözükmüyor" diye konuştu.