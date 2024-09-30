Sadece 57 dakika! Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı için tarih verdi

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun hizmete açık olmayan 17.5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı etabında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Tüm çalışmalarımızı 2025'in ortalarında bitirmeyi, hattımızı 2025 sonunda açmayı hedefliyoruz" dedi.

Halkalıİstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunan Uraloğlu, hattın 7 istasyondan oluştuğunu ve Arnavutköyİstanbul Havalimanı kesiminin hizmete açıldığını belirterek, "Açılıştan günümüze hattın bu 14 kilometrelik kesimiyle yaklaşık 1.5 milyon yolcu taşıdık" diye konuştu. Uraloğlu, yeni açılacak istasyonlar sayesinde diğer raylı sistemlerle sağlanacak entegrasyonlara ilişkin de Halkalı-İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya, Halkalı-Kağıthane'nin 54 dakikaya, Halkalı- Gayrettepe'nin 57 dakikaya, Başakşehir- Kağıthane arasının ise 48 dakikaya düşeceği bilgisini verdi.