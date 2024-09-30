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Bakan Şimşek kredi kartı veya banka kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmeler için uyarı

Banka veya kredi kartıyla ödeme imkanı sunmayan, yüksek fark isteyen işletmelerin ihbar edilmesini isteyen Şimşek, ‘Gerekli cezai işlem uygulanıyor ’ dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024
Bakan Şimşek kredi kartı veya banka kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmeler için uyarı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm esnaf ve işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme imkanı sunması gerektiğini belirterek, "Bazı işletmelerin, bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini görüyoruz. Mükelleflerimizin, bu gerekçeyle komisyon farkını vatandaştan talep etme yoluna gitmemesi önem taşıyor" dedi.

Kimi bankaların oranlarının son dönemde düştüğünü ve yüzde 2'nin altına indiğini aktaran Şimşek, "Kendisine banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunulmayan ya da yüksek tutarlı fark istenen vatandaşların bunu Gelir İdaremize ihbar etmesi durumunda, denetim yapılarak gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Vatandaşlar, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması, BİP ya da Whatsapp gibi farklı kanallardan ihbarda bulunabilir" diye konuştu.

200 BİN TL CEZA
GİB'in, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almak zorunda olmasına rağmen kendilerine banka ve ödeme kuruluşları tarafından sadece POS cihazı verilen mükelleflerle bu banka ve ödeme kuruluşlarına da her bir tespit için ayrı ayrı ceza kestiğine işaret eden Şimşek, "Ceza tutarı 200 bin liraya yükseltildi. Her yıl da artacak" ifadesini kullandı.

Şimşek, 1 Temmuz 2024'e kadar tüm mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alması ve bunlar üzerinden ödeme kabul etmesi zorunluluğu getirdiklerini vurguladı.

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