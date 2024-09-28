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Devler İstanbul'da buluşuyor! Başkan Erdoğan da katılacak: Dolmabahçe'de yatırım zirvesi

Yatırımın devleri İstanbul'da toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlanlığında Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşecek toplantıya enerjiden otomotive 18 çok uluslu şirketin tepe yöneticisi ile 2 uluslararası kurumun başkanı katılacak. Toplantıda yatırımların çerçevesi çizilecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 07:23
Devler İstanbul’da buluşuyor! Başkan Erdoğan da katılacak: Dolmabahçe’de yatırım zirvesi

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Türkiye'yi bölgesel ekonomik merkezden küresel güç merkezine dönüştürmek isteyen hükümet, ülkeye doğrudan yabancı yatırım çekmek için düğmeye bastı.

YATIRIMIN DEVLERİ İSTANBUL'DA TOPLANIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, ABD'li dev yatırımcıların katılımıyla New York'ta yapılan zirvenin ardından bugün de 20 çok uluslu şirketin yöneticisi İstanbul'a geliyor. Yatırım Danışma Konseyi 8 yıl aradan sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplanacak.

Başkan Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Başkan Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

AÇILIŞ KONUŞMASINI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK
Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatları küresel iş dünyasına tanıtılacak. Uluslararası yatırımcıların görüş ve önerilerinin dikkate alınacağı zirveyle Türkiye yeniden reform ajandasına dönecek. Saat 14.00'te başlayacak zirve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasından sonra basına kapalı olarak yapılacak. Zirve sonunda basın bildirisi yayımlanacak.

20 DEV YATIRIMCI
Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre Yatırım Danışma Konseyi'ne 2'si uluslararası kurum, 18'i küresel şirket olmak üzere 20 dev yatırımcı geliyor. Katılımcılar arasında varlık fonlarından enerji şirketlerine, gıdadan petrokimya ve otomotiv firmalarına kadar çok sayıda yabancı firmanın yer aldığı bildirildi. Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile özel sektör temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

Kabine üyeleri (AA)Kabine üyeleri (AA)

FIRSATLAR ANLATILACAK
Bugün yapılacak zirvede, yabancı yatırımcılara, 'dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve küresel tedarik zincirleri' konusundaki fırsatlar anlatılacak. Türkiye, sahip olduğu üretim kabiliyetleri, nitelikli insan kaynağı, gelişmiş pazarlara yakın konumu ve küresel entegrasyonu ile global ekonomide gözlemlenen dönüşüm sürecinden kazançlı çıkabilecek ülkelerin başında geliyor. Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY) politikasının genel çerçevesini çizmek ve bu alandaki uygulamalara rehberlik etmek üzere 2024-2028 yıllarını kapsayan strateji de yayımlandı. Stratejiye göre, 1973-2002 döneminde sadece 15 milyar dolar yatırım alan Türkiye, 2002-2023 dönemde ise 262 milyar dolar yatırım çekti. Son 20 yılda, Türkiye'nin UDY'den aldığı pay yüzde 0.2'den 0.9'a yükseldi. Stratejiyle Türkiye'nin UDY akımlarından 2028 yılı itibarıyla yüzde 12 pay alması hedefleniyor. Stratejide "iklim dostu yatırımlar", "dijital yatırımlar", "küresel tedarik zinciri odaklı yatırımlar", "bilgi yoğun yatırımlar", "nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar", "katma değerli hizmet yatırımları", "nitelikli finansal yatırımlar", "bölgesel kalkınmayı destekleyen yatırımlar" önceliklendirildi.

ABD'Lİ ŞİRKETLER SÖZ VERDİ
Hafta başında Başkan Erdoğan, DEİK çatısı altındaki Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) 15. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılmıştı. Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Amazon'dan GE Aerospace'e, Citi'den U.S. Exim'e, Walmart'tan JP Morgan'a, Goldman Sachs'tan Lockheed Martin'e kadar pek çok dev şirketin tepe yöneticileri yer almıştı. New York'taki Türkevi'nde düzenlenen toplantıda milyar dolarları yöneten ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye yeni yatırımların sözünü vermişti.

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