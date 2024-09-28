Devler İstanbul’da buluşuyor! Başkan Erdoğan da katılacak: Dolmabahçe’de yatırım zirvesi

20 DEV YATIRIMCI

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre Yatırım Danışma Konseyi'ne 2'si uluslararası kurum, 18'i küresel şirket olmak üzere 20 dev yatırımcı geliyor. Katılımcılar arasında varlık fonlarından enerji şirketlerine, gıdadan petrokimya ve otomotiv firmalarına kadar çok sayıda yabancı firmanın yer aldığı bildirildi. Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile özel sektör temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

Kabine üyeleri (AA)

FIRSATLAR ANLATILACAK

Bugün yapılacak zirvede, yabancı yatırımcılara, 'dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve küresel tedarik zincirleri' konusundaki fırsatlar anlatılacak. Türkiye, sahip olduğu üretim kabiliyetleri, nitelikli insan kaynağı, gelişmiş pazarlara yakın konumu ve küresel entegrasyonu ile global ekonomide gözlemlenen dönüşüm sürecinden kazançlı çıkabilecek ülkelerin başında geliyor. Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY) politikasının genel çerçevesini çizmek ve bu alandaki uygulamalara rehberlik etmek üzere 2024-2028 yıllarını kapsayan strateji de yayımlandı. Stratejiye göre, 1973-2002 döneminde sadece 15 milyar dolar yatırım alan Türkiye, 2002-2023 dönemde ise 262 milyar dolar yatırım çekti. Son 20 yılda, Türkiye'nin UDY'den aldığı pay yüzde 0.2'den 0.9'a yükseldi. Stratejiyle Türkiye'nin UDY akımlarından 2028 yılı itibarıyla yüzde 12 pay alması hedefleniyor. Stratejide "iklim dostu yatırımlar", "dijital yatırımlar", "küresel tedarik zinciri odaklı yatırımlar", "bilgi yoğun yatırımlar", "nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar", "katma değerli hizmet yatırımları", "nitelikli finansal yatırımlar", "bölgesel kalkınmayı destekleyen yatırımlar" önceliklendirildi.