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Altında yükseliş ne kadar sürecek? Borsa döviz ve altın piyasalarını neler bekliyor? İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama

Altın fiyatlarının son dönemde rekor üstüne rekor kırması yatırımcının da ilgisini çekiyor. Özellikle FED’in aylar sonra faiz indirimine gitmesi altında yeni rekor getirirken, ne kadar artacağı da büyük merak konusu oldu. Peki altında yükseliş ne kadar sürecek? Borsa döviz ve altın piyasalarını neler bekliyor? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber ekranlarında yatırımcıların merak ettiği soruyu cevapladı...

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 11:03 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 11:11
Altında yükseliş ne kadar sürecek? Borsa döviz ve altın piyasalarını neler bekliyor? İslam Memiş’ten çarpıcı açıklama

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Altın fiyatlarının son dönemde rekor üstüne rekor kırması yatırımcının ilgisini daha da arttırdı.

Altında yeni zirve neresi olur?




Özellikle FED'in aylar sonra faiz indirimine gitmesi altında yeni rekor getirirken, ne kadar artacağı da büyük merak konusu oldu.



YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Finans Analisti İslam Memiş, A Haber ekranlarında altın yatırımcılarının merak ettiği 'Yükselecek mi?' sorusunu yanıtladı.

"6 gün boyunca her gün yeni bir rekor denemesi yaparak bu yükseliş trendine devam ettiğini gözlemledik" diyen Memiş yatırımcılar için çok önemli tüyolar verdi.



Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Muhtemel makul bir seyirde haftaya başlayabiliriz. Çünkü çok agresif bir yükselişler yaşandı. 2680 dolar ONS altın tarafında, gram altında 3080 seviyelerinde görüldü. Merkez Bankaları'nın faiz indirme süreciyle yükselişler başladı. Özellikle FED'in beklenenden daha fazla faiz indirimi yapması gelecek aylarda bu faiz indiriminin sinyalini vermesi yükselişlerde etkili oldu. Ancak aynı haftanın içinde İsrail'in saldırıları hız kazandı ve jeopolitik gerilim fiyatlamasına giren altın fiyatlanması gördük. Altın fiyatları geride bıraktığımız 6 gün boyunca her gün yeni bir rekor denemesi yaparak bu yükseliş trendine devam ettiğini gözlemledik."



YATIRIMCILAR NE YAPMALI? ALSINLAR MI SATSINLAR MI?

"Kısa vadeli kar satışlarında düzeltmeler mutlaka mümkündür ve bekliyoruz. Ancak bu kısa vadeli düzeltmeler ve teknik düzeltmeler aşağı yönlü hareketlerde altın almayı ihmal etmiş, altın almamış, altın ihtiyacı olan yatırımcılara fırsat verecektir. Yine orta ve uzun vadeli yükseliş devam ediyor. Özellikle ONS altın tarafında bu yıl sonunda kadar beklediğimiz seviye vardı 2600 dolar seviyesine kadar Merkez Banlarına, 2600-3000 dolar aralığında da jeopolitik gerilimleri fiyatlayabilir. Altın tarafında da bu yıl beklentimiz 3500 lira seviyesi ve her ay yeni bir rekor denemsi yapabilir. Elinde altın bulunduranlar satış için daha erken ama nakit ihtiyacından dolayı satılabilir. "



İŞTE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

28 Eylül Cumartesi günü gram altın, 2 bin 919 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 671 liradan alıcı buluyor.



GRAM ALTIN FİYATI

2.919,66

2.920,22



ALTIN/ONS FİYATI

2.656,73

2.659,75



ÇEYREK ALTIN FİYATI

4.671,45

4.774,56



CUMHURİYET ALTINI FİYATI

18.685,81

19.039,82



TAM ALTIN FİYATI

19.840,00

20.076,00



YARIM ALTIN FİYATI

9.313,71

9.549,11



ZİYNET ALTINI FİYATI

18.685,81

19.039,82



ATA ALTIN FİYATI

20.209,61

20.723,27



14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.652,59

2.498,81



22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

2.780,96

2.936,34



GREMSE ALTIN FİYATI

49.390,00

50.020,00

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