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Zenginler yapay zekayla servetlerine servet kattı

Yapay zekaya yatırım yapan Mark Zuckerberg ve Larry Ellison ‘200 milyar dolar’ kulübüne katılırken, Musk ve Bezos da servetini büyüttü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024
Zenginler yapay zekayla servetlerine servet kattı

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Zenginler yapay zekayla (AL) servetlerine servet kattı. Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg ve Oracle CEO'su Larry Ellison, '200 milyar dolar' kulübüne katıldı. Zuckerberg'in serveti bu yıl içinde 72 milyar dolar artarak 200 milyar doları aştı. Bu büyüme, yapay zekayı sosyal medya taşıyan Meta'nın hisselerinin yıl başından bu yana yüzde 60'tan fazla değer kazanarak hisse başına 560 dolar seviyesini geçmesiyle gerçekleşti. Oracle CEO'su Ellison da bu yıl servetine 55 milyar dolar ekleyerek 200 milyar dolar barajını geçti. Oracle hisseleri yıl içinde yüzde 57 yükseldi. Ellison, yapay zeka alanında Oracle'ın veri merkezi kapasitelerinin kiralanmasına yönelik beklentilerden büyük kazanç elde etti.

BEZOS VE MUSK KAZANDI
Yapay zekayla e-ticaret kârlarını artıran Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile otonom araçlar ve insansı robotlar geliştiren Tesla'nın sahibi Elon Musk da bu kulüpte yer alıyor. Bezos'un serveti bu yıl 39 milyar dolarlık artışla 216 milyar doları aştı. Musk'ın serveti de 9 ayda 36 milyar dolar yükselerek 265 milyar dolara çıktı.

ARNAULT KULÜPTEN DÜŞTÜ
LVMH CEO'su Bernard Arnault ise 200 milyar dolar kulübünden düştü. LVMH'nin hisseleri bu yıl yüzde 16 gerileyerek Arnault'nun servetini 177 milyar dolara indirdi.

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