SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'dan dolandırıcılık açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son dönemde, sosyal medya platformlarında yapılan bazı paylaşımlarda Kurulun ve sektör çalışanlarının adlarını ve görsellerini kullanarak menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlara ilişkin açıklama yayımladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 15:16 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 15:16
Sermaye Piyasası Kurulu SPK’dan dolandırıcılık açıklaması

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

SPK açıklamasına göre, son dönemde Kurula ulaşan şikayetlerde, sosyal medya platformlarında yapılan bazı paylaşımlarda Kurulun ve sektör çalışanlarının adlarını ve görsellerini kullanarak menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlar yapıldığından bahsedildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Benzer şekilde Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi ve/veya kişilerce, yatırımcıların yanlış yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldıkları görülmüştür. Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması için yanıltıcı nitelikteki paylaşımlara itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Bu tür paylaşımlar için Kurulumuzca gerekli soruşturmalar yapılmakta olup suç duyurusunda bulunulmaktadır. Diğer taraftan, sosyal medya platformlarında Kurulumuz logosu ve ismiyle oluşturulan sahte hesaplara ve dokümanlara da rastlanılmaktadır. Kurulumuz resmi internet adresi https://spk.gov.tr/, resmi X hesabı @spkgovtr ve resmi Instagram hesabı sermaye_piyasasi_kurulu olup bunların haricindeki hesaplara itibar edilmemesi önemle hatırlatılır."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sır çözülecek mi? Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! DNA eşleşmezse ne olacak?
CANLI | İsrail Bekaa Vadisi ve Hizbullah’a ait hedefleri vurdu! Netanyahu ateşkes iddialarını reddetti
Casper
Mansur Yavaş yine ’fitne’ dedi! Hedefinde İmamoğlu ve Saraçhane bülbülleri... İstifa etmem resti Aday olurum çıkışı
Mourinho’dan 4 değişiklik! Saint Gilloise maçı 11’ini belirledi
Fındık piyasasında yapıyı bozana yaptırım! Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle’den ’hakim durum’ uyarısı
Mesut Pezeşkiyan’ın New York’taki sır toplantıları: İsrailli Profesör itiraf etti! Medyaya nasıl yansıttılar? | İran’daki çekişmenin ses kayıtları
MSB’den Lübnan açıklaması: Tahliye operasyonuna hazırız
Beşiktaş Ajax deplasmanında! Gio’dan flaş 11 kararı
CHP’li İBB ’kaçak’ dövüşüyor! Vaniköy’den sonra Sarıyer’de de kaçak villa... Boğaz’a vurulan ’Musevi’ hançer
FETÖ’nün TSK’ya sızma girişiminde yeni itiraf! Şifre 8-9-0-7... Kullanılan barkod sistemi | Elebaşı Gülen’le ne görüştü?
Yasa dışı bahis, kumar, kara para... Batuhan Karadeniz Gürcistan’a kaçtı! ’Derkan Başer’ iddiası Dilan Polat muamması
Yunus Emre Geçti gibi suç makineleri nasıl ortaya çıkıyor? Uzmanlar açıkladı: Her şeyin bir sınırı var
ÖZEL | Galatasaray’da ayrılık! Yönetime bildirdi Ocak’ta gidiyor
Milyonların hayatı değişecek: Çalışanlar ve emekliler için 8 önemli adım! Reformlar neler getirecek? Takvim nasıl işleyecek?
SON DAKİKA