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TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar?

TÜPRAŞ 2024 yılı temettü dağıtımına ilişkin detayları açıkladı. Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi duyuruda şirketin net kârından yatırımcılarına temettü ödemesi yapılacağı belirtildi. Bu gelişmenin ardından yatırımcılar ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını ve hisse başına ne kadar temettü ödeneceğini merakla beklemeye başladı. Peki, TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar? İşte merak edilenler!

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 12:23 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 12:23
TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar?

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Türkiye'nin en büyük petrol rafinerisi olan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), 2024 yılına ilişkin temettü dağıtım takvimini ve ödenecek miktarları Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Peki, TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar? İşte haberin detayı!

TÜPRAŞ NE ZAMAN TEMETTÜ DAĞITACAK?

TÜPRAŞ, 2024 yılı için belirlediği temettü dağıtım takvimine göre ödemeleri 27 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirecek. Şirket, bu tarihte toplam 23 milyar TL nakit temettü ödemesi yapacak. Temettü miktarları, yatırımcıların hesaplarına 1 Ekim 2024 itibarıyla aktarılacak. Bu tarihlerde yatırımcılar, temettü ödemelerini banka hesaplarında veya yatırım hesaplarında görebilecekler.

HİSSE BAŞINA NE KADAR TEMETTÜ DAĞITILACAK?

TÜPRAŞ'ın yaptığı açıklamaya göre, hisse başına net 10,74 TL temettü ödemesi yapılacak. Şirket, her 1 TL nominal değerli hisse için brüt olarak 11,93 TL (%1.193,69), net olarak ise 10,74 TL (%1.074,32) ödeme yapacak. Bu ödemeler, TÜPRAŞ'ın net kârı üzerinden hesaplanarak yatırımcılara aktarılacak.

TÜPRAŞ, 2024 yılında toplamda 23 milyar TL tutarında temettü dağıtacağını duyurdu. Bunun yanı sıra, şirket 2 milyar 300 milyon TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayıracak. Bu tutarın, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) gereği geçmiş yıl kârlarından karşılanacağı belirtildi.

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