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Türkiye'nin en büyük petrol rafinerisi olan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), 2024 yılına ilişkin temettü dağıtım takvimini ve ödenecek miktarları Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Peki, TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar? İşte haberin detayı!

TÜPRAŞ NE ZAMAN TEMETTÜ DAĞITACAK? TÜPRAŞ, 2024 yılı için belirlediği temettü dağıtım takvimine göre ödemeleri 27 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirecek. Şirket, bu tarihte toplam 23 milyar TL nakit temettü ödemesi yapacak. Temettü miktarları, yatırımcıların hesaplarına 1 Ekim 2024 itibarıyla aktarılacak. Bu tarihlerde yatırımcılar, temettü ödemelerini banka hesaplarında veya yatırım hesaplarında görebilecekler.