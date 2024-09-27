Sosyal yardım geldi! E-Devlet’ten başvurana 15-30 Ekim arası yatacak

Düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Aile Bakanlığı'nın sunduğu sosyal yardım imkanları her geçen gün artıyor. Ekim ayına doğru devam eden geri sayımın ortasında, bakanlık yeni sosyal yardım fırsatlarını duyurdu. Bu kapsamda, evde bakım maaşı ödemeleri en çok ilgi gören yardımlardan biri olarak öne çıkıyor. Aile Bakanlığı, evde bakım maaşı için yeni başvuruların açıldığını açıkladı. Bakanlık, E-Devlet ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuru yapanlara aybaşına kadar başvuruları kabul edeceklerini ve ilk ödemelerini Ekim ayında gerçekleştireceklerini bildirdi.

Aile Bakanlığı - Foto

Başvuru Şartları Belirli Oldu

Evde bakım maaşı alabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunuyor. Bu ödeme, bakıma muhtaç kişiye değil, ona bakan yakınlara sağlanıyor. Aşağıdaki koşulları karşılayan vatandaşlar evde bakım maaşı alabilir:

Yüzde 60 ve üzeri raporu bulunan hasta, yaşlı veya engelli bir yakınına bakıyor olmak.

Hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması.