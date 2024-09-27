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Sosyal yardım geldi! E-Devlet’ten başvurana 15-30 Ekim arası yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, milyonlarca vatandaş için sunduğu sosyal yardım imkanlarını genişletmeye devam ediyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen zamlarla birlikte sosyal yardım ödemelerinde önemli artışlar yaşanmıştı. Ocak ayındaki zam beklentisi sürerken, başvurular hala kabul edilmeye devam ediyor. E-Devlet üzerinden başvuru yapanlara bakanlık, yeni sosyal yardım ödemeleri sağlamaya hazırlanıyor. Sosyal yardım miktarları ve başvuru koşulları da netlik kazandı. İşte Bakanlık tarafından sunulacak sosyal yardım ödemeleri ve şartlar hakkında detaylar…

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 12:37 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 12:37
Sosyal yardım geldi! E-Devlet’ten başvurana 15-30 Ekim arası yatacak

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Düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Aile Bakanlığı'nın sunduğu sosyal yardım imkanları her geçen gün artıyor. Ekim ayına doğru devam eden geri sayımın ortasında, bakanlık yeni sosyal yardım fırsatlarını duyurdu. Bu kapsamda, evde bakım maaşı ödemeleri en çok ilgi gören yardımlardan biri olarak öne çıkıyor. Aile Bakanlığı, evde bakım maaşı için yeni başvuruların açıldığını açıkladı. Bakanlık, E-Devlet ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuru yapanlara aybaşına kadar başvuruları kabul edeceklerini ve ilk ödemelerini Ekim ayında gerçekleştireceklerini bildirdi.

Aile Bakanlığı - FotoAile Bakanlığı - Foto

Başvuru Şartları Belirli Oldu

Evde bakım maaşı alabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunuyor. Bu ödeme, bakıma muhtaç kişiye değil, ona bakan yakınlara sağlanıyor. Aşağıdaki koşulları karşılayan vatandaşlar evde bakım maaşı alabilir:

Yüzde 60 ve üzeri raporu bulunan hasta, yaşlı veya engelli bir yakınına bakıyor olmak.

Hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması.

Bakıma muhtaç kişinin raporunun tam teşekküllü ve SGK tarafından belirlenmiş hastanelerden alınmış olması.

Bu şartları sağlayan vatandaşlar, evde bakım maaşı için başvuruda bulunabilirler.

Başvuru Süreci Ne Kadar Kolay?

Evde bakım maaşı ödemesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci oldukça basit. E-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında bulunan sosyal yardım ve destek ödemesi başvuru formunu doldurmak yeterli oluyor. Alternatif olarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bizzat müracaat etmek de mümkündür. Başvurular, kolay erişilebilir yöntemlerle vatandaşlara ulaşacak şekilde tasarlandı.

Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatıyor?

2024 yılı için evde bakım maaşında önemli bir artış gerçekleştirildi. Yeni belirlenen tutar, aylık 9.077 TL olarak açıklandı ve Ocak ayındaki olası yeni zamlar yapılana kadar geçerli olacak. Bu maaş artışı, bakım desteği ihtiyacı olan vatandaşlar için maddi rahatlama sağlamayı amaçlıyor. Evde bakım maaşı, bakım ihtiyacı olan kişilere bakan yakınlarına devlet tarafından sağlanan bir ödeme olarak biliniyor.

Maaş ödemeleri her ayın 15'i itibarıyla başlıyor ve 30'una kadar devam ediyor. Genellikle PTT aracılığıyla ya da başvuru sırasında belirtilen Ziraat Bankası IBAN numarasına doğrudan transfer ediliyor. Bu sayede, bakıma muhtaç bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması için düzenli bir maddi destek sağlanmış oluyor.

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