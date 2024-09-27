TOKİ 40.000 TL muhammen bedel ve aylık 4.000 TL taksitle satıyor! İşte başvuru detayları

Emlak Müzayede tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ'nin 47 ildeki konut ve işyeri satışları büyük ilgi görüyor. Ayda 9 bin TL'den başlayan taksitlerle konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için cazip fırsatlar sunulurken, işyeri sahibi olmak isteyenler için de 4 bin TL'den başlayan taksit imkanları sağlanıyor. Bu fırsat, ev sahibi olmak isteyenler kadar, yatırım yapmayı planlayan vatandaşlar için de büyük bir avantaj.