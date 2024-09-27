TOKİ 40.000 TL muhammen bedel ve aylık 4.000 TL taksitle satıyor! İşte başvuru detayları

Ödeme Koşulları: Konut ve İşyeri İçin Farklı Taksit Seçenekleri
Satın alınacak taşınmazlar için belirlenen ödeme planları vatandaşlar için kolaylık sağlıyor. Konutlar için ödeme planı şu şekilde:
%25 peşinat
72 ay vade
İşyeri satın almak isteyenler için ise:
%15 peşinat
60 ay vade
Satış Yapılacak İller
TOKİ'nin satışa sunduğu konutlar 28 farklı ilde yer alıyor. İşte konutların satışa sunulacağı iller:
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli.
TOKİ - Foto Arşiv
İşyeri satışının yapılacağı iller ise şunlar:
Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Düzce, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Karaman, Manisa, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Giresun, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Osmaniye, Trabzon.
TOKİ - Foto Arşiv
TOKİ - Foto Arşiv
Başvuru ve Açık Artırma
Başvuru yapacak kişilerin başvuru teminatlarını yatırarak, belgelerini hazırlaması gerekiyor. Tüm başvurular, Emlak Müzayede tarafından incelendikten sonra açık artırmaya katılabilecek.
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