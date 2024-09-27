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TOKİ 40.000 TL muhammen bedel ve aylık 4.000 TL taksitle satıyor! İşte başvuru detayları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Müzayede aracılığıyla 47 ilde konut ve işyeri satışlarına başlıyor. Vatandaşlara ve yatırımcılara uygun ödeme koşulları sunulurken, konutlar için 9 bin TL'den, işyerleri için ise 4 bin TL'den başlayan taksit fırsatları dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 10:43 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 10:46
TOKİ 40.000 TL muhammen bedel ve aylık 4.000 TL taksitle satıyor! İşte başvuru detayları

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Emlak Müzayede tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ'nin 47 ildeki konut ve işyeri satışları büyük ilgi görüyor. Ayda 9 bin TL'den başlayan taksitlerle konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için cazip fırsatlar sunulurken, işyeri sahibi olmak isteyenler için de 4 bin TL'den başlayan taksit imkanları sağlanıyor. Bu fırsat, ev sahibi olmak isteyenler kadar, yatırım yapmayı planlayan vatandaşlar için de büyük bir avantaj.

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Açık Artırma ile Satışa Sunuluyor

TOKİ'nin müzayede ile satışa sunduğu gayrimenkuller, Emlak Yönetim tarafından düzenlenen açık artırma toplantılarında satışa çıkacak. Açık artırmaya katılmak isteyenler, belirli teminat bedellerini yatırarak başvuru yapabilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaş üstü herkes başvuru yapabileceği gibi, tüzel kişilikler de Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde başvuruda bulunabilecek.

Başvuru Şartları ve Teminat Miktarları

TOKİ'nin sunduğu bu fırsatlardan yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, başvuru sırasında belirlenen teminat bedellerini yatırmak zorunda. İşte, müzayedeye katılmak için gereken teminat bedelleri:

Muhammen bedeli 699.999 TL'ye kadar olan taşınmazlar için 40.000 TL

Muhammen bedeli 700.000 – 1.499.999 TL arası olanlar için 100.000 TL

Muhammen bedeli 1.500.000 – 3.999.999 TL arası olanlar için 200.000 TL

Muhammen bedeli 4.000.000 TL ve üzerinde olanlar için 500.000 TL

Başvurular, T. Halk Bankası veya T.C. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılabilecek ve teminat dekontu ile birlikte gerekli belgeler Emlak Müzayede'ye iletilecek.

Ödeme Koşulları: Konut ve İşyeri İçin Farklı Taksit Seçenekleri

Satın alınacak taşınmazlar için belirlenen ödeme planları vatandaşlar için kolaylık sağlıyor. Konutlar için ödeme planı şu şekilde:

%25 peşinat

72 ay vade

İşyeri satın almak isteyenler için ise:

%15 peşinat

60 ay vade

Satış Yapılacak İller

TOKİ'nin satışa sunduğu konutlar 28 farklı ilde yer alıyor. İşte konutların satışa sunulacağı iller:

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli.

TOKİ - Foto ArşivTOKİ - Foto Arşiv

İşyeri satışının yapılacağı iller ise şunlar:

Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Düzce, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Karaman, Manisa, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Giresun, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Osmaniye, Trabzon.

TOKİ - Foto ArşivTOKİ - Foto Arşiv

TOKİ - Foto ArşivTOKİ - Foto Arşiv

Başvuru ve Açık Artırma

Başvuru yapacak kişilerin başvuru teminatlarını yatırarak, belgelerini hazırlaması gerekiyor. Tüm başvurular, Emlak Müzayede tarafından incelendikten sonra açık artırmaya katılabilecek.

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