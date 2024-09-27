Ziraat, Halk, Vakıf, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Denizbank, Ing, QNB, İş Bankası kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

VakıfBank, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 aylık vade ile yeniden düzenlemek için başvuruları 1 Kasım sonrası açacak.

Türkiye'nin önde gelen birçok bankası borç yapılandırması yapacak bankalar arasında yer alıyor. Bu bankalar kredi ve kredi kartı borçlarını 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandıracak. Yapılandırma başvurusu yapılabilecek bankalar ise şöyle:

QNB Finansbank, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 ay vade ile yapılandırma fırsatı sunacak. Başvurular 1 Kasım'dan itibaren kabul edilecek.

Yapı Kredi, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 ay vadeli olarak yeniden yapılandırmak için başvuruları 1 Kasım sonrası başlatacak.

Ziraat Bankası, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 ay vadeli olarak yapılandırmak için başvuruları 1 Kasım'dan sonra açacak.

Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

Banka yeniden yapılandırma başvuruları 1 Kasım'dan itibaren hem şubeler hem de online kanallar üzerinden kabul edilecek. Borçlu vatandaşlar kredi ve kredi kartı borçlarını taksitlendirerek ödemek için şahsen başvuruda bulunabilecekleri gibi bankaların internet bankacılığı veya mobil uygulamaları üzerinden de başvuruda bulunabilecekler.

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunurken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur mevcut borç durumunu ve vade seçeneğini doğru değerlendirmektir. Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunacak vatandaşlar kendileri için en uygun vade ve faiz oranını seçerek borçlarını daha kolay ödeyebilirler.