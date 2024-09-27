SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ziraat, Halk, Vakıf, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Denizbank, Ing, QNB, İş Bankası kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca vatandaşa sevindirici haber geldi. Son yapılan açıklamaya göre, borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için borç yapılandırma imkanı sunulacak. Toplamda 4 milyona yakın kişinin yararlanabileceği bu yapılandırma kapsamında borçlar 12 ila 60 ay arasında taksitlendirilebilecek. Faizli olarak sunulacak yapılandırma fırsatı, borç yükünü hafifletmek isteyenler için büyük bir fırsat niteliği taşıyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 11:44 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 11:46
Ziraat, Halk, Vakıf, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Denizbank, Ing, QNB, İş Bankası kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kredi ve kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlara müjde! Borçlar 60 aya kadar taksitlendirilecek, faizli yapılandırma imkanıyla ödeme kolaylığı sağlanacak.

Faiz Oranları ve Geri Ödeme Tutarları

Yeniden yapılandırmanın faizli olarak sunulacağı ve faiz oranlarının en az %3.11 olacağı bildirildi. Bu oranlara ve vade seçeneklerine göre borçlu vatandaşların ödeyeceği taksitler ve toplam geri ödeme tutarları şu şekilde hesaplandı:

Kredi Tutarı: 50 bin TL

Faiz Oranı: %3,11

Vade: 60 ay

Aylık Taksitler: 2.228,12 TL

Toplam Ödenecek Tutar: 133.686,90 TL

Kredi Tutarı: 100 bin TL

Faiz Oranı: %3,11

Vade: 60 ay

Aylık Taksitler: 4.456,23 TL

Toplam Ödenecek Tutar: 267.374,62 TL

Kredi Tutarı: 200 bin TL

Faiz Oranı: %3,11

Vade: 60 ay

Aylık Taksitler: 8.912,47 TL

Toplam Ödenecek Tutar: TL 534.747,90 TL

Bu hesaplamalar ışığında borcun büyüklüğüne göre aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme tutarları artıyor. Bankalar başvuru süreci ve koşulları hakkında daha detaylı bilgileri resmi kanalları aracılığıyla vatandaşlarla paylaşacak.

Hangi Bankalar Yapılandırma Yapacak?

Türkiye'nin önde gelen birçok bankası borç yapılandırması yapacak bankalar arasında yer alıyor. Bu bankalar kredi ve kredi kartı borçlarını 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandıracak. Yapılandırma başvurusu yapılabilecek bankalar ise şöyle:

Akbank

Kredi ve kredi kartı borçları 1 Kasım'dan itibaren 60 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek.

Denizbank

Denizbank kredi ve kredi kartı borçları için 60 ay vadeyle yeniden yapılandırma fırsatı sunacak.

Türkiye İş Bankası

İş Bankası, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 ay taksitlerle yapılandırma fırsatı sunacak. Başvurular 1 Kasım'dan itibaren başlayacak.

VakıfBank

VakıfBank, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 aylık vade ile yeniden düzenlemek için başvuruları 1 Kasım sonrası açacak.

Halkbank

Halkbank, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 aylık vade seçeneğiyle yapılandırma imkanı sağlayacak. Başvuru süreci 1 Kasım'dan sonra başlayacak.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 ay vadeli olarak yeniden yapılandırmak için başvuruları 1 Kasım sonrası başlatacak.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 ay vade ile yapılandırma fırsatı sunacak. Başvurular 1 Kasım'dan itibaren kabul edilecek.

Şekerbank

Şekerbank, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 aylık taksitlerle yeniden yapılandırma imkanı sağlayacak. Başvuru süreci 1 Kasım sonrası başlayacak.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 ay vadeli olarak yapılandırmak için başvuruları 1 Kasım'dan sonra açacak.

TEB (Türkiye Ekonomi Bankası)

TEB, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 ay vade ile yeniden düzenleme fırsatı sunacak. Başvurular 1 Kasım sonrası gerçekleşecek.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 aylık vade seçeneğiyle yapılandırma imkanı sağlayacak. Başvuru süreci 1 Kasım'dan itibaren başlayacak.

Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

Banka yeniden yapılandırma başvuruları 1 Kasım'dan itibaren hem şubeler hem de online kanallar üzerinden kabul edilecek. Borçlu vatandaşlar kredi ve kredi kartı borçlarını taksitlendirerek ödemek için şahsen başvuruda bulunabilecekleri gibi bankaların internet bankacılığı veya mobil uygulamaları üzerinden de başvuruda bulunabilecekler.

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunurken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur mevcut borç durumunu ve vade seçeneğini doğru değerlendirmektir. Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunacak vatandaşlar kendileri için en uygun vade ve faiz oranını seçerek borçlarını daha kolay ödeyebilirler.

Yeniden Yapılandırmanın Faydaları Nelerdir?

Bu yeniden yapılandırma fırsatı ödemede zorluk çeken vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak. Aylık taksitlerin daha uzun vadelere yayılması borçların daha düzenli ve planlı bir şekilde ödenmesini sağlayacak. Ayrıca borç faiz oranlarının sabit tutulması, vatandaşların ödeyeceği toplam tutarın önceden belirlenmesini sağlayarak olası sürprizlerin önüne geçecektir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sözcü’den skandal: Asker annesi çarşaflı diye hedef aldılar! | Saygı Öztürk bile bile yaptı!
Son yayınında Adam tuttular beni indirecekler diyen Fenerbahçeli Serhat Akın’a silahlı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı
CANLI | İsrail-Lübnan hattında misilleme savaşı! Hayfa’da roket sesleri duyuluyor
Sarıyer’deki kaçak villaya İBB’nin göz yumduğu ortaya çıktı: Bakanlık yazı yazdı belediye işlem yapmadı
Gizli Servis’ten sonra FBI da patladı! Trump’a suikast düzenleyen Routh nasıl gözden kaçtı?
2. el araç alıp satacaklar dikkat! Resmen başladı: İşte 10 soruda yeni sistem!
New York’ta Netanyahu karşıtı protesto! Binlerce kişi BM binasına yürüdü
Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere 60 aya kadar yapılandırma imkanı
Memura-emekliye 3’lü zam: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Hangi gelirler yükselecek?
Duygu Nebioğlu’ndan Metin Akpınar’a şahitlik yapacak Uğur Dündar’a tepki
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkevi’ni ziyaret etti: Gurur kaynağı
Hacı Sabancı’nın avukatlarından DNA açıklaması: Test yapılmadı
Başkan Erdoğan’dan BM sonrası Türkevi’nde gazetecilere önemli açıklamalar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan A Haber’e özel açıklamalar! Türkiye’deki göçmen sayısı ne?
Başkan Erdoğan millete çekilen kılıcı kınına soktu! ABD dönüşü net mesaj: Kendini bilmezler hak ettikleri cezayı alacak
SON DAKİKA