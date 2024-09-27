Ziraat, Halk, Vakıf, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Denizbank, Ing, QNB, İş Bankası kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Kredi ve kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlara müjde! Borçlar 60 aya kadar taksitlendirilecek, faizli yapılandırma imkanıyla ödeme kolaylığı sağlanacak.
Kredi ve kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlara müjde! Borçlar 60 aya kadar taksitlendirilecek, faizli yapılandırma imkanıyla ödeme kolaylığı sağlanacak.
Yeniden yapılandırmanın faizli olarak sunulacağı ve faiz oranlarının en az %3.11 olacağı bildirildi. Bu oranlara ve vade seçeneklerine göre borçlu vatandaşların ödeyeceği taksitler ve toplam geri ödeme tutarları şu şekilde hesaplandı:
Kredi Tutarı: 50 bin TL
Faiz Oranı: %3,11
Vade: 60 ay
Aylık Taksitler: 2.228,12 TL
Toplam Ödenecek Tutar: 133.686,90 TL
Kredi Tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: %3,11
Vade: 60 ay
Aylık Taksitler: 4.456,23 TL
Toplam Ödenecek Tutar: 267.374,62 TL
Kredi Tutarı: 200 bin TL
Faiz Oranı: %3,11
Vade: 60 ay
Aylık Taksitler: 8.912,47 TL
Toplam Ödenecek Tutar: TL 534.747,90 TL
Bu hesaplamalar ışığında borcun büyüklüğüne göre aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme tutarları artıyor. Bankalar başvuru süreci ve koşulları hakkında daha detaylı bilgileri resmi kanalları aracılığıyla vatandaşlarla paylaşacak.
Türkiye'nin önde gelen birçok bankası borç yapılandırması yapacak bankalar arasında yer alıyor. Bu bankalar kredi ve kredi kartı borçlarını 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandıracak. Yapılandırma başvurusu yapılabilecek bankalar ise şöyle:
Kredi ve kredi kartı borçları 1 Kasım'dan itibaren 60 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek.
Denizbank kredi ve kredi kartı borçları için 60 ay vadeyle yeniden yapılandırma fırsatı sunacak.
İş Bankası, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 ay taksitlerle yapılandırma fırsatı sunacak. Başvurular 1 Kasım'dan itibaren başlayacak.
VakıfBank, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 aylık vade ile yeniden düzenlemek için başvuruları 1 Kasım sonrası açacak.
Halkbank, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 aylık vade seçeneğiyle yapılandırma imkanı sağlayacak. Başvuru süreci 1 Kasım'dan sonra başlayacak.
Yapı Kredi, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 ay vadeli olarak yeniden yapılandırmak için başvuruları 1 Kasım sonrası başlatacak.
QNB Finansbank, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 ay vade ile yapılandırma fırsatı sunacak. Başvurular 1 Kasım'dan itibaren kabul edilecek.
Şekerbank, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 aylık taksitlerle yeniden yapılandırma imkanı sağlayacak. Başvuru süreci 1 Kasım sonrası başlayacak.
Ziraat Bankası, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 ay vadeli olarak yapılandırmak için başvuruları 1 Kasım'dan sonra açacak.
TEB, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 ay vade ile yeniden düzenleme fırsatı sunacak. Başvurular 1 Kasım sonrası gerçekleşecek.
Garanti BBVA, kredi ve kredi kartı borçlarınızı 60 aylık vade seçeneğiyle yapılandırma imkanı sağlayacak. Başvuru süreci 1 Kasım'dan itibaren başlayacak.
Banka yeniden yapılandırma başvuruları 1 Kasım'dan itibaren hem şubeler hem de online kanallar üzerinden kabul edilecek. Borçlu vatandaşlar kredi ve kredi kartı borçlarını taksitlendirerek ödemek için şahsen başvuruda bulunabilecekleri gibi bankaların internet bankacılığı veya mobil uygulamaları üzerinden de başvuruda bulunabilecekler.
Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunurken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur mevcut borç durumunu ve vade seçeneğini doğru değerlendirmektir. Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunacak vatandaşlar kendileri için en uygun vade ve faiz oranını seçerek borçlarını daha kolay ödeyebilirler.
Bu yeniden yapılandırma fırsatı ödemede zorluk çeken vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak. Aylık taksitlerin daha uzun vadelere yayılması borçların daha düzenli ve planlı bir şekilde ödenmesini sağlayacak. Ayrıca borç faiz oranlarının sabit tutulması, vatandaşların ödeyeceği toplam tutarın önceden belirlenmesini sağlayarak olası sürprizlerin önüne geçecektir.