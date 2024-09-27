Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu hesaplama! Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırması nasıl olacak?

Kredi kartı borcunu ödeyemeyenler için yeni bir yapılandırma dönemi başladı. Borcunun asgari tutarını ödeyemeyen vatandaşlar, kredi kartı bakiyelerini 60 aya kadar vadeyle yapılandırabilecekler. Ancak borcun en az yarısının ödenmesi şartıyla kart limit artışı yapılabilecek. Bu önemli detay, yapılandırma sürecine giren kişilerin borçlarını yeniden düzenlerken limit artırma taleplerinde kısıtlamayla karşılaşmamalarını sağlayacak.

İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEMESİ GECİKENLER NE YAPACAK?

İhtiyaç kredisi taksitlerini 30 gün veya daha fazla süreyle geciktirenler, mevcut kredilerini 60 aya kadar yapılandırma fırsatından faydalanabilecekler. Ancak, ilave kredi kullanımı olmadan yapılacak bu yapılandırma için 1 yıl içinde başvurma zorunluluğu bulunuyor. Bu süreç, ihtiyaç kredisi kullanıcılarının borçlarını düzenlemeleri için bir fırsat yaratıyor, ancak zaman sınırlaması dikkat edilmesi gereken bir unsur.

KREDİ KARTLARINDA ASGARİ ÖDEME TUTARLARI

Düzenleme öncesinde, kredi kartı limitine göre asgari ödeme tutarları farklılık gösteriyordu. 25 bin TL altı kredi kartlarında borcun yüzde 20'si, 25 bin TL ve üzerindeki kartlarda yüzde 40'ı ödeniyordu. Yeni düzenlemeyle, kredi kartı limiti 50 bin lira ve altında olanlar için asgari ödeme tutarı yüzde 20, 50 bin lira ve üzeri kartlar için ise yüzde 40 olarak sabit kaldı. Ancak limitlerin artırılması, kart sahipleri için borç yönetiminde değişiklikler yaratabilir.