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Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu hesaplama! Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırması nasıl olacak?

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlananlar için sunulan yapılandırma imkanı borçlulara nefes aldıracak. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, yüzde 3.11 faiz oranı ve 60 ay vadeye kadar borç yapılandırma fırsatı sunuldu. İşte bu düzenlemenin ayrıntıları ve borcunu yapılandırmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken noktalar...

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 09:15 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 09:26
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu hesaplama! Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırması nasıl olacak?

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Kredi kartı borcunu ödeyemeyenler için yeni bir yapılandırma dönemi başladı. Borcunun asgari tutarını ödeyemeyen vatandaşlar, kredi kartı bakiyelerini 60 aya kadar vadeyle yapılandırabilecekler. Ancak borcun en az yarısının ödenmesi şartıyla kart limit artışı yapılabilecek. Bu önemli detay, yapılandırma sürecine giren kişilerin borçlarını yeniden düzenlerken limit artırma taleplerinde kısıtlamayla karşılaşmamalarını sağlayacak.

İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEMESİ GECİKENLER NE YAPACAK?

İhtiyaç kredisi taksitlerini 30 gün veya daha fazla süreyle geciktirenler, mevcut kredilerini 60 aya kadar yapılandırma fırsatından faydalanabilecekler. Ancak, ilave kredi kullanımı olmadan yapılacak bu yapılandırma için 1 yıl içinde başvurma zorunluluğu bulunuyor. Bu süreç, ihtiyaç kredisi kullanıcılarının borçlarını düzenlemeleri için bir fırsat yaratıyor, ancak zaman sınırlaması dikkat edilmesi gereken bir unsur.

KREDİ KARTLARINDA ASGARİ ÖDEME TUTARLARI

Düzenleme öncesinde, kredi kartı limitine göre asgari ödeme tutarları farklılık gösteriyordu. 25 bin TL altı kredi kartlarında borcun yüzde 20'si, 25 bin TL ve üzerindeki kartlarda yüzde 40'ı ödeniyordu. Yeni düzenlemeyle, kredi kartı limiti 50 bin lira ve altında olanlar için asgari ödeme tutarı yüzde 20, 50 bin lira ve üzeri kartlar için ise yüzde 40 olarak sabit kaldı. Ancak limitlerin artırılması, kart sahipleri için borç yönetiminde değişiklikler yaratabilir.

FAİZ ORANLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Yapılandırılan kredi kartı borçları için uygulanacak faiz oranları da düzenlendi. Dönem borcu 25 bin TL'nin altında olan kredi kartları için faiz oranı yüzde 3.50, 25-150 bin TL arasındaki kartlar için yüzde 4.25, 150 bin TL üzerindeki kredi kartları için ise yüzde 4.75 olarak belirlendi. Nakit çekim işlemlerinde ise faiz oranı yüzde 5 olarak korundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, takipteki alacaklar büyük bir hızla artıyor. Yılın başında 191 milyar TL seviyesinde olan takipteki alacaklar, son verilere göre 260 milyar TL'ye ulaştı. Bu artış, borçluların ödeme güçlüğü çektiğini gösteriyor ve yapılandırma imkanının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

KREDİ YAPILANDIRMASI İLE NE KADAR ÖDENECEK?

Kredi yapılandırmasına giden kişiler için ödenecek tutarlar, borcun büyüklüğüne ve vade süresine göre değişiyor. Örneğin, 100 bin TL'lik bir ihtiyaç kredisini yüzde 4 faiz oranıyla çeken bir kişi, borcunu yapılandırmak istediğinde 60 aya kadar vade seçeneğiyle karşılaşacak. Yüzde 3.11 faiz oranıyla yapılandırılan bu borcun aylık taksit ödemesi yaklaşık 3.600 TL olacak ve toplam geri ödeme 215 bin TL'yi bulacak. Bu durumda, borcunu yapılandıran kişi yaklaşık 113 bin TL fazla ödeme yapmış olacak.

Daha kısa bir vade tercih edilirse, örneğin 12 ay vade ile yapılandırma yapılırsa, aylık ödeme 8.590 TL'ye çıkacak ve toplam geri ödeme 103 bin TL'yi aşacak. Yapılandırma nedeniyle ödenecek ek tutar ise 350 TL civarında olacak.

KREDİ KARTI YAPILANDIRMASINDA AYLIK ÖDEMELER NE OLACAK?

Kredi kartı borçlarını yapılandırmak isteyenler de yüzde 3.11 faiz oranı ve 60 ay vade imkanından yararlanabilecekler. Örneğin, 200 bin TL borcu olan bir kişi, borcunu 60 ay vade ile yapılandırırsa aylık taksit ödemesi 9 bin TL civarında olacak ve toplam geri ödeme 535 bin TL'ye ulaşacak.

24 ay vadeyi tercih edenler ise aylık 13 bin 200 TL ödeyerek toplamda 316 bin TL geri ödeme yapacaklar. Bu, daha kısa vadede borç kapatma imkanı sunsa da aylık ödeme miktarının yüksekliği dikkate alınması gereken bir faktör.

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