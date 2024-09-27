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Tahvil ihracına 3 kat talep

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvilinde ihraç tutarı 3.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat edilen 3 Ocak 2035 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6.50, getiri oranı yüzde 6.75 olarak gerçekleşti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024
Tahvil ihracına 3 kat talep

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvilinde ihraç tutarı 3.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat edilen 3 Ocak 2035 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6.50, getiri oranı yüzde 6.75 olarak gerçekleşti.

İhraç edilen 3.5 milyar dolar nominal tutarlı tahvilin yaklaşık 1.85 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilmesi için kullanılırken, kalan kısmı nakit finansman olarak temin edildi. Yeni ihracın değişime tabi olmayan nakit finansman kısmına yaklaşık 150 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40'ı ABD, yüzde 36'sı Birleşik Krallık'taki yatırımcılara satıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihraçla 1.6 milyar dolar nakit finansman sağlarken, uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi de yaptıklarını, 2025 sonuna kadar gerçekleşecek yaklaşık 1.9 milyar dolar anapara geri ödemesinin 2035'e ötelendiğini ifade etti.

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