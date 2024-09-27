SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İslam Memiş altın fiyatları için kesin tarih verdi: 'Bunu sakın yapmayın'

Altın fiyatları dünya genelinde yaşanan ekonomik ortamın öngörülemesi savaş ve jeopolitik riskler bağlamında yeni rekorlara gitmeye dvam ediyor. Gram altın, Kapalıçarşı'da 3 bin liranın üzerinde seyrederken, ons altın da tarihi zirvelere yaklaşıyor. Fakat para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Hiçbir yatırım aracının sürekli yükselemeyeceği" uyarısında bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 15:05 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 15:05
İslam Memiş altın fiyatları için kesin tarih verdi: ’Bunu sakın yapmayın’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Küresel ekonomik belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın talebini artırarak fiyatlarda sürekli bir yükseliş trendi oluşturdu. Kapalıçarşı'da gram altın, son dönemde 3 bin liranın üzerine çıkarak dikkat çekti. Ayrıca, ons altın da tarihsel zirvelere yaklaşarak yatırımcıları ve tüketicileri endişelendiriyor.

Gram ve Ons Altında Tarihi Zirveler

Gram altın Kapalıçarşı'da 3 bin lirayı aşarak yatırımcıların gözdesi haline gelirken, ons altın da tarihi zirvelere yaklaşarak dikkat çekiyor. Memiş, son aylarda başlayan bu yükselişin altın fiyatlarını tarihi seviyelere getirdiğini belirtti. Ancak uzman, hiçbir yatırım aracının sürekli yükselemeyeceği uyarısında bulundu.

Kısa Vadede Keskin Düşüşler Bekleniyor

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki artışın uzun vadeli bir trend olduğunu kabul ederken, kısa vadede kâr satışları ve teknik düzeltmeler olasılığına dikkat çekti. Bu durumun altın fiyatlarında ani ve keskin düşüşlere yol açabileceğini belirten Memiş, yatırımcılara varlıklarını satmamaları konusunda tavsiyede bulundu.

Altının 2600 Doların Altına Düşme Potansiyeli

Memiş, altının ons başına 2600 doların altına düşme ihtimalini gündeme getirerek, bu düşüşün ABD ekonomisinde yaşanabilecek büyük bir durgunluk ve artan jeopolitik gerginlikler nedeniyle yaşanabileceğini belirtti. Küresel piyasalarda ve merkez bankalarında yaşanan aksaklıkların altın fiyatlarını 2600-3000 dolar aralığında tutacağını öngören uzman, jeopolitik gerginlikler ve savaş risklerinin altın fiyatlarını bu aralıkta etkileyebileceğini sözlerine ekledi.

Yatırımcılara Kritik Tavsiye

İslam Memiş, altın tutan yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. "Kesinlikle satmayın" diyen Memiş, altının takas aracı olarak ev ve araba gibi mallarla birlikte değerlendirilebileceğini vurguladı. Uzmana göre, altının likiditesini koruması ve ekonomik belirsizliklere karşı güvenli liman olması, yatırımcıların uzun vadede altın tutmasını daha da anlamlı hale getiriyor.

Canlı Altın Fiyatları

NOT: Haberimizde yatırım tavsiyesi yoktur

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
Ekrem İmamoğlu’nun ahmak oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Kapalı kapılar ardında neler söyledi
Son yayınında Adam tuttular beni indirecekler diyen Fenerbahçeli Serhat Akın’a silahlı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı
Sözcü’den skandal: Asker annesi çarşaflı diye hedef aldılar! | Saygı Öztürk bile bile yaptı!
96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Cem Garipoğlu muamması... Mezardaki o mu? Dedektif Sürpriz değil diyerek açıkladı
ABD’de Kennedy skandalı! RFK Jr.’ın yasak ilişki bombasından sonra striptizcide görüntüleri çıktı
CANLI | İsrail-Lübnan hattında misilleme savaşı! Hayfa’da roket sesleri duyuluyor
Çin nükleer denizaltısı tersanede battı: Uydu görüntüleri ortaya çıkardı
Sarıyer’deki kaçak villaya İBB’nin göz yumduğu ortaya çıktı: Bakanlık yazı yazdı belediye işlem yapmadı
Gizli Servis’ten sonra FBI da patladı! Trump’a suikast düzenleyen Routh nasıl gözden kaçtı?
2. el araç alıp satacaklar dikkat! Resmen başladı: İşte 10 soruda yeni sistem!
New York’ta Netanyahu karşıtı protesto! Binlerce kişi BM binasına yürüdü
Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere 60 aya kadar yapılandırma imkanı
Memura-emekliye 3’lü zam: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Hangi gelirler yükselecek?
SON DAKİKA