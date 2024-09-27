İslam Memiş altın fiyatları için kesin tarih verdi: ’Bunu sakın yapmayın’

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Küresel ekonomik belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın talebini artırarak fiyatlarda sürekli bir yükseliş trendi oluşturdu. Kapalıçarşı'da gram altın, son dönemde 3 bin liranın üzerine çıkarak dikkat çekti. Ayrıca, ons altın da tarihsel zirvelere yaklaşarak yatırımcıları ve tüketicileri endişelendiriyor.

Gram ve Ons Altında Tarihi Zirveler Gram altın Kapalıçarşı'da 3 bin lirayı aşarak yatırımcıların gözdesi haline gelirken, ons altın da tarihi zirvelere yaklaşarak dikkat çekiyor. Memiş, son aylarda başlayan bu yükselişin altın fiyatlarını tarihi seviyelere getirdiğini belirtti. Ancak uzman, hiçbir yatırım aracının sürekli yükselemeyeceği uyarısında bulundu.