İslam Memiş altın fiyatları için kesin tarih verdi: ’Bunu sakın yapmayın’

Altının 2600 Doların Altına Düşme Potansiyeli
Memiş, altının ons başına 2600 doların altına düşme ihtimalini gündeme getirerek, bu düşüşün ABD ekonomisinde yaşanabilecek büyük bir durgunluk ve artan jeopolitik gerginlikler nedeniyle yaşanabileceğini belirtti. Küresel piyasalarda ve merkez bankalarında yaşanan aksaklıkların altın fiyatlarını 2600-3000 dolar aralığında tutacağını öngören uzman, jeopolitik gerginlikler ve savaş risklerinin altın fiyatlarını bu aralıkta etkileyebileceğini sözlerine ekledi.
Yatırımcılara Kritik Tavsiye
İslam Memiş, altın tutan yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. "Kesinlikle satmayın" diyen Memiş, altının takas aracı olarak ev ve araba gibi mallarla birlikte değerlendirilebileceğini vurguladı. Uzmana göre, altının likiditesini koruması ve ekonomik belirsizliklere karşı güvenli liman olması, yatırımcıların uzun vadede altın tutmasını daha da anlamlı hale getiriyor.
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NOT: Haberimizde yatırım tavsiyesi yoktur