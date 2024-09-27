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Merkez Bankası'ndan rezerv rekoru: 156.4 milyar dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar yükselişle 156 milyar 392 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024
Merkez Bankası’ndan rezerv rekoru: 156.4 milyar dolara çıktı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar yükselişle 156 milyar 392 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 20 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 954 milyon dolar artışla 94 milyar 109 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde altın rezervleri ise 888 milyon dolar artışla 61 milyar 395 milyon dolardan 62 milyar 283 milyon dolara çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, brüt rezervlerin 156.4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştığını bildirerek, "Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı" ifadesini kullandı.

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