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KKM'de bir haftada 30 milyarlık düşüş

Kur korumalı mevduatta düşüş sürüyor. KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 1.9 ve 30 milyar 380 milyon liralık azalışla 1 trilyon 533 milyar 931.6 milyon liraya düştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024
KKM’de bir haftada 30 milyarlık düşüş

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Kur korumalı mevduatta düşüş sürüyor. KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 1.9 ve 30 milyar 380 milyon liralık azalışla 1 trilyon 533 milyar 931.6 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 8.7'sine geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 20 Eylül haftasında 87 milyar 677 milyon lira artarak, 14 trilyon 775 milyar 363 milyon liraya çıktı. Tüketici kredilerinin tutarı, 20 Eylül itibarıyla 8 milyar 868 milyon lira azalışla 1 trilyon 808 milyar 531 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2.6 azalışla 1 trilyon 582 milyar 56 milyon liraya geriledi.

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