Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar?

Ekonomide yaşanan gelişmeler, enflasyon oranları ve merkez bankası politikaları, mevduat faiz oranlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Yüksek enflasyon ve belirsizlik ortamı, bankaları mevduat faizlerini artırmaya yönlendiriyor. Bu durum, tasarruf sahiplerine daha yüksek getiri imkanı sunarken, bankaların likidite ihtiyaçlarını karşılamalarına da yardımcı oluyor.
Bankaların Güncel Faiz Oranları ve Getirileri
500.000 TL'lik bir mevduatla farklı bankaların sunduğu getirileri ve faiz oranlarını inceledik:
Akbank Vadeli Mevduat (32-95 Gün Vade Aralığı)
Yıllık Faiz Oranı: %49,00
Vade Sonu Net Bakiye: 519.761 TL
Net Kazanç: 19.761 TL
Odeabank Yeni Vadeli Mevduat
Yıllık Faiz Oranı: %50,00
Vade Sonu Net Bakiye: 520.164 TL
Net Kazanç: 20.164 TL
CEPTETEB Marifetli Hesap
Yıllık Faiz Oranı: %54,00
Vade Sonu Net Bakiye: 521.778 TL
Net Kazanç: 21.778 TL