Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar?

Ekonomide yaşanan gelişmeler, enflasyon oranları ve merkez bankası politikaları, mevduat faiz oranlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Yüksek enflasyon ve belirsizlik ortamı, bankaları mevduat faizlerini artırmaya yönlendiriyor. Bu durum, tasarruf sahiplerine daha yüksek getiri imkanı sunarken, bankaların likidite ihtiyaçlarını karşılamalarına da yardımcı oluyor.