Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu oldu!

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından kurulan Güvenli Ödeme Sistemi, bugün itibarıyla ikinci el motorlu taşıt alım satımlarında zorunlu oldu. Otomobil satışlarını daha güvenli hale getirmek için geliştirilen bu sistemle, alışverişlerde nakit taşıma riski, sahte para kullanılması ve satış bedelinin ödenmemesi gibi riskler ortadan kalkacak.

NASIL UYGULANACAK?

Uygulamada, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak. Sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek. Banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak. Söz konusu ücretin 52.5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliği'ne aktarılacak. Sistemin işleyiş ve denetimine ilişkin çalışmalar Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.