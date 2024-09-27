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İstanbul Havalimanı’nın ekonomiye katkısı büyüyor! Milli gelire 44 milyar dolar katkı ve 472 bin istihdam

İGA İstanbul Havalimanı’nın ekonomiye katkısı büyüyor. 2030’da 472 bin kişiye istihdam sağlaması, milli gelirin yüzde 3.25’ine denk gelen yaklaşık 44 milyar dolarlık bir katma değer üretmesi bekleniyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024
İstanbul Havalimanı’nın ekonomiye katkısı büyüyor! Milli gelire 44 milyar dolar katkı ve 472 bin istihdam

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Bağımsız uluslararası danışmanlık şirketi FTI'ın Türkiye temsilcisi 'İstanbul Ekonomi' tarafından hazırlanan 'İGA İstanbul Havalimanı Ekonomik Etki Analizi'nin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Analize göre, İGA İstanbul Havalimanı'nın 2023'te milli ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkısı, milli gelirin yüzde 2.2'sine karşılık gelen 24.2 milyar dolar oldu. İGA İstanbul Havalimanı'nın, 2030'a gelindiğinde 472 bin kişiye istihdam sağlaması, milli gelirin yüzde 3.25'ine denk gelen yaklaşık 44 milyar dolarlık bir katma değer üretmesi ve ek hanehalkı gelirini 8.5 milyar dolara ulaştırması bekleniyor.

PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜDÜ
İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, raporun havalimanının sadece Türkiye ekonomisine değil, küresel havacılık sektörüne olan etkilerini de net bir şekilde gözler önüne serdiğini belirtti. Araştırmadan çıkan en çarpıcı sonuçlardan birinin pandemiye rağmen gösterdiği büyümeyle İGA'nın, İstanbul'u küresel hava taşımacılığın bağlantı merkezine dönüştürmesi olduğunu vurgulayan Bilgen, "İGA İstanbul Havalimanı, pandemi sonrasında eski performansına ulaşabilen dünyadaki çok az sayıdaki uluslararası havalimanından biri" dedi. İstanbul Ekonomi Danışmanlık Yönetici Ortağı Sinan Ülgen de çalışmanın uluslararası standartlara ve metodolojik hassasiyete dayanan objektif veriler ışığında hazırlandığını söyledi.

2023 YILI KATKISI 24.2 MİLYAR DOLAR
Verilere göre; 2023 yılı itibarıyla İGA İstanbul Havalimanı'nın ülkemizin milli ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkısının 24.2 milyar dolar olduğunu, bu rakamın milli gelirin yüzde 2.2'sine karşılık geldiğini belirten Selahattin Bilgen, şunları kaydetti: "2030 yılına gelindiğinde, İGA İstanbul Havalimanı ile doğrudan ve dolaylı olarak bağlantılı ekonomik faaliyetlerin 472 bin kişilik istihdam yaratması, milli gelire yaklaşık 44 milyar dolar katma değer sağlaması -ki bu milli gelirin yüzde 3.25'idir ayrıca ek hane halkı gelirinin 8.5 milyar dolara ulaşması beklenmektedir."

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