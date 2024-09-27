SIFIR ZAM TEHLİKESİ! 4A-4B-4C’li Ocak 2025 emekli taban ve kök aylığı değişiyor, kaç lira oluyor?

Bu artışla birlikte, 12.500 TL olan en düşük emekli maaşı, 13,4'lük enflasyon farkıyla 14.110 TL'ye çıkabilir. Ancak burada sadece enflasyon farkı değil, refah payı da devreye girerse, bu rakam daha da yükselebilir. Öte yandan, memur ve memur emeklileri içinse durum biraz farklı. Onların %6'lık toplu sözleşme zammına ek olarak %9,31'lik bir enflasyon farkı oluşacak. Yani memurların alacağı zam, SSK ve Bağkur emeklilerine göre daha düşük olacak. Refah payı eklenirse, zam oranlarının nasıl değişeceği de Ocak ayında netleşecek.

Asgari Ücret Artışı ve Taban Maaşa Etkisi Asgari ücret artışları da emekli maaşlarını etkileyen önemli bir faktör. Aralık ayında yapılacak asgari ücret tespit komisyonu toplantısı, emekliler için bir referans niteliğinde olacak. Çünkü asgari ücrette yapılacak artış, emekli maaşlarına yapılacak zammı da dolaylı olarak etkileyebilir. Eğer yıllık enflasyon oranı %41,5 olarak gerçekleşirse, en düşük emekli maaşı yaklaşık 17.700 TL'ye çıkabilir. Yani, sadece 6 aylık enflasyon farkına göre bir artış yapılırsa maaşlar 14.110 TL olurken, yıllık enflasyon farkıyla bu rakam çok daha yüksek seviyelere ulaşabilir. Ayrıca refah payı da bu artışa eklenirse, en düşük emekli maaşı 16.000 TL ile 17.700 TL arasında bir seviyeye çıkabilir.

Taban Maaş Üstündeki Maaşlarda Adaletsizlik Var mı? Taban maaş artışları her ne kadar milyonlarca emekli için bir rahatlama sağlasa da, bazı adaletsizlikleri de beraberinde getiriyor. Özellikle Bağkur ve SSK emeklileri, prim gün sayıları yüksek olmasına rağmen taban maaşa çok yakın maaşlar alıyorlar. Örneğin, 9.000 gün prim ödemiş bir Bağkurlu'nun maaşı 13.000 TL olurken, 3600 günle emekli olmuş bir kişi de 12.500 TL alabiliyor. Bu fark, emekliler arasında ciddi bir adaletsizlik algısı yaratıyor.

Maaş bağlama sistemiyle ilgili yapılacak bir reform bu sorunu çözebilir. Orta Vadeli Program'da, daha fazla prim günü olan emeklilerin daha avantajlı olacağı yeni bir sistemin sinyalleri verildi. Bu değişiklikle birlikte, özellikle uzun yıllar çalışan ve daha fazla prim ödeyen emekliler için adalet sağlanabilir. Kaynak: Faruk Erdem