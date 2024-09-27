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Çilek Mobilya, yeni yatırımlarla büyüyecek

İnegöl'deki 50 bin metrekarelik üretim ve depolama alanıyla yılda 500 bin adet ürün üreten Çilek Mobilya, yeni yatırımlarla büyüyecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024
Çilek Mobilya, yeni yatırımlarla büyüyecek

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İnegöl'deki 50 bin metrekarelik üretim ve depolama alanıyla yılda 500 bin adet ürün üreten Çilek Mobilya, yeni yatırımlarla büyüyecek. 5 kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Çilek Mobilya Kurucu Ortağı ve CEO'su Muzaffer Çilek, "500'ü aşan yurt içi ve yurt dışındaki satış noktamızı 10 yılda 1.000'e çıkarmayı hedefliyoruz. İnegöl'deki fabrikamızda yer alan ek üretim tesisini de aktif hale getirerek üretim kapasitemizi yılda 650 bin ürüne çıkarmayı planlıyoruz" dedi. Çilek, 2023 ciro artışının yüzde 44 olduğunu belirterek, "2024 sonunda büyüme oranımızı yüzde 55 olarak hedefliyoruz" diye konuştu.

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