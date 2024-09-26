Altın piyasasında zirve! İslam Memiş gram altın için ilk kez bu rakamı verdi

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Çin'in Ekonomik Adımları Altın Talebini Destekliyor
Altın fiyatlarındaki bu yükselişe katkı sağlayan bir diğer faktör ise Çin'in aldığı ekonomik önlemler. Çin Merkez Bankası, ekonomiyi canlandırmak ve deflasyon riskini önlemek için büyük bir teşvik paketi açıkladı. Bu teşvik paketi, Çin ekonomisini desteklerken aynı zamanda altına olan talebi de artırdı. Çin'in teşvik hamleleri, hem hisse senetlerine hem de gayrimenkul piyasasına olumlu yansıdı. Ancak, yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen altının cazibesi daha da arttı.
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Altın Fiyatları İçin İki Farklı Senaryo
Uzmanlar, altın fiyatlarında iki farklı senaryo üzerinde duruyor. İlk senaryoda, küresel ekonomideki toparlanmanın beklenenden yavaş olması ve enflasyon riskinin devam etmesi halinde altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceği düşünülüyor. Jeopolitik riskler ve arz-talep dengesizliği de bu senaryoyu destekleyen unsurlar arasında.
İkinci senaryoda ise, dünya ekonomisinin hızla toparlanması durumunda altına olan talebin azalabileceği belirtiliyor. Bu durumda, yatırımcılar riskli varlıklara yönelebilir ve altın fiyatlarında bir düzeltme yaşanabilir. Ancak, enflasyonist baskılar ve jeopolitik risklerin sürmesi, altının güvenli liman statüsünü koruyarak fiyatların yüksek kalmasını sağlayabilir.
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Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş: "4500 Lira Seviyesi Gelebilir"
Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatları için dikkat çeken tahminlerde bulundu. Memiş, yatırımcıları uyararak, ellerindeki altınları satmak için acele etmemelerini tavsiye etti. Memiş'e göre, yılın son çeyreğinde altın ve gümüş fiyatlarında her ay yeni rekorlar görebiliriz. Memiş, gram altının 2025 yılına kadar 4000 - 4500 lira seviyelerine ulaşabileceğini belirtti.
Ayrıca, doların daha fazla değer kaybetmesi halinde, gram altının 3000 lira seviyesini aşabileceğini vurgulayan Memiş, kısa vadede altın fiyatlarının güçlü kalacağını öngördü.
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26 Eylül 2024: Kapalıçarşı'da Altın Fiyatları
NOT: Haberimizde yatırım tavsiyesi verilmemiştir.
Derleme: takvim.com.tr