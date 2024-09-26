Altın piyasasında zirve! İslam Memiş gram altın için ilk kez bu rakamı verdi

Altın fiyatlarındaki bu yükselişe katkı sağlayan bir diğer faktör ise Çin'in aldığı ekonomik önlemler. Çin Merkez Bankası, ekonomiyi canlandırmak ve deflasyon riskini önlemek için büyük bir teşvik paketi açıkladı. Bu teşvik paketi, Çin ekonomisini desteklerken aynı zamanda altına olan talebi de artırdı. Çin'in teşvik hamleleri, hem hisse senetlerine hem de gayrimenkul piyasasına olumlu yansıdı. Ancak, yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen altının cazibesi daha da arttı.

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Altın Fiyatları İçin İki Farklı Senaryo

Uzmanlar, altın fiyatlarında iki farklı senaryo üzerinde duruyor. İlk senaryoda, küresel ekonomideki toparlanmanın beklenenden yavaş olması ve enflasyon riskinin devam etmesi halinde altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceği düşünülüyor. Jeopolitik riskler ve arz-talep dengesizliği de bu senaryoyu destekleyen unsurlar arasında.

İkinci senaryoda ise, dünya ekonomisinin hızla toparlanması durumunda altına olan talebin azalabileceği belirtiliyor. Bu durumda, yatırımcılar riskli varlıklara yönelebilir ve altın fiyatlarında bir düzeltme yaşanabilir. Ancak, enflasyonist baskılar ve jeopolitik risklerin sürmesi, altının güvenli liman statüsünü koruyarak fiyatların yüksek kalmasını sağlayabilir.