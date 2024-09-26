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Altın piyasasında zirve! İslam Memiş gram altın için ilk kez bu rakamı verdi

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, değerli metallerin fiyatlarına rekor seviyelerde yansıdı. Özellikle altın ve gümüşteki hızlı yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve enflasyon endişeleri, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor.

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Giriş Tarihi 26 Eylül 2024, 08:24 Güncelleme Tarihi 26 Eylül 2024, 08:24
Altın piyasasında zirve! İslam Memiş gram altın için ilk kez bu rakamı verdi

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Altın piyasalarında bu hafta hareketlilik doruk noktasına ulaştı. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yükselmeye devam ederken, yatırımcılar gözlerini yeni tahminlere çevirmiş durumda. ABD Merkez Bankası'nın para politikası kararları, altın fiyatlarının seyrinde önemli bir rol oynuyor. Son yapılan faiz indirimi sonrası, yatırımcılar daha fazla faiz indirimi geleceğine inanıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki açıklamaları da yakından takip ediliyor. Eğer Powell, genişlemeci para politikasına devam edileceğine dair sinyaller verirse, altın fiyatlarının daha da yükselmesi bekleniyor. 2025 yılına kadar faiz indirimlerinin devam etmesi, altın fiyatlarının yukarı yönlü seyrini sürdüreceği tahminlerini güçlendiriyor.

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Gram Altında Tarihi Artış: 2.919 TL

Türkiye'de de altın fiyatları küresel trende paralel olarak yükselişini sürdürüyor. Gram altın, 2.919 TL seviyesine çıkarak kendi rekorunu kırdı. Şu sıralarda 2.916 TL civarında işlem gören gram altın, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Çeyrek Altın 5.000 TL Sınırını Aştı

Çeyrek altın, psikolojik bir eşik olarak görülen 5.000 TL seviyesini aşarak piyasaları şaşırttı. Daha sonra 4.884 TL'ye gerilese de, 5.000 TL seviyesinin görülmesi önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, bu seviyenin yatırımcı güvenini artırabileceğini belirtiyor.

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Gümüş ve Endüstriyel Metaller de Yükselişte

Altınla birlikte gümüş fiyatları da yükseliş trendini sürdürüyor. Gümüş, hem değerli metal olarak yatırımcıların ilgisini çekerken hem de endüstriyel alanda geniş kullanım alanına sahip olması nedeniyle ekonomik aktiviteden doğrudan etkileniyor. Özellikle temiz enerji teknolojilerinde, örneğin güneş panellerinde yoğun olarak kullanılan gümüş, bu sektörlerdeki büyümeyle paralel bir fiyat artışı yaşıyor.

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Çin'in Ekonomik Adımları Altın Talebini Destekliyor

Altın fiyatlarındaki bu yükselişe katkı sağlayan bir diğer faktör ise Çin'in aldığı ekonomik önlemler. Çin Merkez Bankası, ekonomiyi canlandırmak ve deflasyon riskini önlemek için büyük bir teşvik paketi açıkladı. Bu teşvik paketi, Çin ekonomisini desteklerken aynı zamanda altına olan talebi de artırdı. Çin'in teşvik hamleleri, hem hisse senetlerine hem de gayrimenkul piyasasına olumlu yansıdı. Ancak, yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen altının cazibesi daha da arttı.

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Altın Fiyatları İçin İki Farklı Senaryo

Uzmanlar, altın fiyatlarında iki farklı senaryo üzerinde duruyor. İlk senaryoda, küresel ekonomideki toparlanmanın beklenenden yavaş olması ve enflasyon riskinin devam etmesi halinde altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceği düşünülüyor. Jeopolitik riskler ve arz-talep dengesizliği de bu senaryoyu destekleyen unsurlar arasında.

İkinci senaryoda ise, dünya ekonomisinin hızla toparlanması durumunda altına olan talebin azalabileceği belirtiliyor. Bu durumda, yatırımcılar riskli varlıklara yönelebilir ve altın fiyatlarında bir düzeltme yaşanabilir. Ancak, enflasyonist baskılar ve jeopolitik risklerin sürmesi, altının güvenli liman statüsünü koruyarak fiyatların yüksek kalmasını sağlayabilir.

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Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş: "4500 Lira Seviyesi Gelebilir"

Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatları için dikkat çeken tahminlerde bulundu. Memiş, yatırımcıları uyararak, ellerindeki altınları satmak için acele etmemelerini tavsiye etti. Memiş'e göre, yılın son çeyreğinde altın ve gümüş fiyatlarında her ay yeni rekorlar görebiliriz. Memiş, gram altının 2025 yılına kadar 4000 - 4500 lira seviyelerine ulaşabileceğini belirtti.

Ayrıca, doların daha fazla değer kaybetmesi halinde, gram altının 3000 lira seviyesini aşabileceğini vurgulayan Memiş, kısa vadede altın fiyatlarının güçlü kalacağını öngördü.

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26 Eylül 2024: Kapalıçarşı'da Altın Fiyatları

NOT: Haberimizde yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

Derleme: takvim.com.tr

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