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Ziraat Bankası'ndan 5 bin 793 TL taksitle 1 milyon TL'lik konut kredisi

Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi, en az iki, en fazla beş kişinin bir araya gelerek yüksek tutarlı konut kredisi kullanabilmesine olanak tanıyor. Bu yöntemle kredi yükü paylaşılıyor ve her bir kişinin ödeme miktarı azalıyor.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 12:55 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 12:55
Ziraat Bankası’ndan 5 bin 793 TL taksitle 1 milyon TL’lik konut kredisi

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Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi, ev sahibi olma hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu kredi sayesinde, en az iki ve en fazla beş kişi bir araya gelerek yüksek tutarlı bir konut kredisi kullanabiliyor. Böylece kredi yükü ortaklar arasında paylaşılarak, her bir kişinin aylık ödeme miktarı önemli ölçüde azalıyor.

Bu özel kredi modeli, aile bireyleri, arkadaşlar veya yatırım yapmak isteyen gruplar için ideal bir seçenek. Ortak konut kredisi ile herkes kendi bütçesine uygun bir ödeme planı oluşturabilir, birlikte hareket ederek daha avantajlı şartlarda ev sahibi olabilir. Artan konut fiyatları karşısında bu yöntem, ev almayı kolaylaştıran etkili bir çözüm sunuyor.

Ziraat Bankası'nın Ortak Konut Kredisi Avantajları Neler?

Kredi tutarı birden fazla kişi arasında bölündüğü için, bireysel finansal yük azalır. En az 2, en fazla 5 kişi ortak kredi kullanabilir, böylece daha yüksek tutarlı kredilere erişilebilir. Ziraat Bankası'nın avantajlı faiz oranlarından faydalanarak, daha düşük maliyetlerle kredi kullanabilirsiniz.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Ortak konut kredisine başvurmak için tüm ortakların düzenli bir gelire sahip olması ve bunu belgeleyebilmesi gerekiyor. Kredi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı ekspertiz firmalarının belirlediği konut değeri üzerinden veriliyor. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen azami kredi tutarları dikkate alınıyor.

Kimlik belgeleri, gelir beyanları ve krediye konu olan konutla ilgili evraklar. Krediye karşılık olarak satın alınan konuta ipotek tesis ediliyor; gerekirse ek teminatlar da talep edilebiliyor. Ziraat Bankası şubeleri veya internet üzerinden başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası'nın Ortak Konut Kredisi Örnek Ödeme Planı

Aylık faiz oranının %2,79 olduğu bu kredi kampanyasında, 1.000.000 TL tutarında bir kredi için aylık taksit ödemesi 28.966,07 TL olarak hesaplanıyor. Eğer krediyi 5 kişi ortak olarak kullanırsa, her bir kişinin aylık ödeme miktarı sadece 5.793,21 TL oluyor. Bu da yüksek tutarlı kredileri daha erişilebilir hale getiriyor.

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