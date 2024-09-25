Ziraat Bankası’ndan 5 bin 793 TL taksitle 1 milyon TL’lik konut kredisi

Başvuru Süreci ve Şartlar
Ortak konut kredisine başvurmak için tüm ortakların düzenli bir gelire sahip olması ve bunu belgeleyebilmesi gerekiyor. Kredi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı ekspertiz firmalarının belirlediği konut değeri üzerinden veriliyor. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen azami kredi tutarları dikkate alınıyor.
Kimlik belgeleri, gelir beyanları ve krediye konu olan konutla ilgili evraklar. Krediye karşılık olarak satın alınan konuta ipotek tesis ediliyor; gerekirse ek teminatlar da talep edilebiliyor. Ziraat Bankası şubeleri veya internet üzerinden başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Ziraat Bankası'nın Ortak Konut Kredisi Örnek Ödeme Planı
Aylık faiz oranının %2,79 olduğu bu kredi kampanyasında, 1.000.000 TL tutarında bir kredi için aylık taksit ödemesi 28.966,07 TL olarak hesaplanıyor. Eğer krediyi 5 kişi ortak olarak kullanırsa, her bir kişinin aylık ödeme miktarı sadece 5.793,21 TL oluyor. Bu da yüksek tutarlı kredileri daha erişilebilir hale getiriyor.