Ziraat Bankası’ndan 5 bin 793 TL taksitle 1 milyon TL’lik konut kredisi

Başvuru Süreci ve Şartlar

Ortak konut kredisine başvurmak için tüm ortakların düzenli bir gelire sahip olması ve bunu belgeleyebilmesi gerekiyor. Kredi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı ekspertiz firmalarının belirlediği konut değeri üzerinden veriliyor. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen azami kredi tutarları dikkate alınıyor.

Kimlik belgeleri, gelir beyanları ve krediye konu olan konutla ilgili evraklar. Krediye karşılık olarak satın alınan konuta ipotek tesis ediliyor; gerekirse ek teminatlar da talep edilebiliyor. Ziraat Bankası şubeleri veya internet üzerinden başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz.