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Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,44 değer kazanarak 10.029,73 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 141,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 101,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 21:07 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 21:07
Borsa günü yükselişle kapattı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,44 değer kazanarak 10.029,73 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 141,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 101,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,83, holding endeksi yüzde 0,95 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,17 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını besliyor.

Yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.290 seviyelerinin direnç, 10.010 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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