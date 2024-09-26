Özel okullara kitap denetimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline ve diğer öğretim programlarına uygun şekilde hazırlanarak dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda okutulup okutulmadığı konusunda gerekli takibin yapılmasını, ders kitaplarını okutmayan özel okullar hakkında da inceleme başlatılmasını istedi. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nden 81 il valiliğine konuyla ilgili yazı gönderildi.

CEZA KESİLECEK

Bakanlık tarafından Şubat'ta hazırlanan yeni mevzuat hükmü doğrultusunda, 2024-2025 eğitimöğretim yılından itibaren tüm özel okulların derslerde Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarını okutması zorunlu getirilmişti. Denetimlerde derslerde okutulan ders kitabının, Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığına bakılacak. Ücretsiz kitabı kullanmayan özel okullara, kademeli olarak para cezasından çalışma ruhsatının iptaline kadar giden cezai müeyyideler uygulanabilecek.



DEVLET KATKISI OYUNU

Sayıştay bazı özel okulların devletten haksız para aldıklarını tespit etti. 20 personelli işletmelere hatalı ödeme yapıldığı, stajını okulda yapan öğrenciler için katkı ödendiği, staj yapmayanlar için de para alındığı belirlendi.