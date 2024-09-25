Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu! Doğal gazda indirim olacak mı? Oruç Reis’e Somali görevi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin yenilenebilir enerjide potansiyeli çok yüksek." dedi.
ORUÇ REİS'E SOMALİ GÖREVİ
Türkiye'nin enerji konusunda tüm imkanları araştırdığını ifade eden Bakan Bayraktar, Oruç Reis Gemisi'nin doğal gaz ve petrol aramak üzere ekim ayında Somali'ye gideceğini duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
8,5 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ
Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformuna da değinen Bayraktar, "8,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılayacağız." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
FATURALARA DEVLET DESTEĞİ
Önümüzdeki kış döneminde enerji arzı konusunda endişe edilecek bir durum olmadığını belirten Bayraktar, "Depolarımız dolu. Vatandaşların endişe edeceği bir durum yok." dedi. Doğal gaz ve elektrik faturalarında devletin yüzde 60'lık bir sübvansiyon sağladığını ifade eden Bayraktar şunları söyledi: "Doğal gaz faturalarının yüzde 60'ını devlet üstleniyor" dedi.