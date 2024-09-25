Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu! Doğal gazda indirim olacak mı? Oruç Reis’e Somali görevi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin yenilenebilir enerjide potansiyeli çok yüksek." dedi. ORUÇ REİS'E SOMALİ GÖREVİ



Türkiye'nin enerji konusunda tüm imkanları araştırdığını ifade eden Bakan Bayraktar, Oruç Reis Gemisi'nin doğal gaz ve petrol aramak üzere ekim ayında Somali'ye gideceğini duyurdu.