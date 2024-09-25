Altın nereye koşuyor? İslam Memiş yatırımcıya şifreyi verdi: İşte 4 bin lirayı göreceği tarih!

Altın fiyatları nereye koşuyor? (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) "YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜM DEVAM EDİYOR"

Altın fiyatları genelde stabil olduğu zaman altın tarafıyla kimse ilgilenmez. Altın fiyatları ne zaman psikolojik direnç seviyelerine kırarsa yeni rekorlar test ederse maalesef Türkiye'de her zaman altın almak için mücadele eden birçok yatırımcı oluyor. Bu yanlış bir şey. Altının orta ve uzun vadeli fiyatlarına baktığımız zaman yükseliş öngörüm devam ediyor.

"2025 YILINDA 4 BİN-4 BİN 500 LİRAYI GÖREBİLİR"

Özellikle 2025 yılına ilişkin öngörümü açıkladım. Gram altın tarafından 4 bin 4 bin 500 lira ons altında ise 3 bin 3 bin 500 dolar aralığında bu yükselişlerin jeopolitik gerilimlerden destek alarak ve ABD'de 5 Kasım tarihinde seçimler var belirsizliğini koruyor. Aralık ayında beklediğim "kusursuz fırtına" adını koyduğum büyük bir resesyon ve ekonomik kriz söz konusu olabilir. Dolayısıyla altın fiyatlarını destekleyen birçok hamle yılın son çeyreğinde gelebilir.

KRİTİK UYARI: HENÜZ ERKEN

Ama ana maddemiz savaş. Savaş riski devam ettiği sürece altın yukarı yönlü devam edecektir. Bir de elinde altın bulunduran vatandaşlarımız var. Eğer nakide ihtiyacınız yoksa. Ev, arsa vs. almayacaksanız satmak için daha erken biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum." PİYASALARDA SON DURUM

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