Altın nereye koşuyor? İslam Memiş yatırımcıya şifreyi verdi: İşte 4 bin lirayı göreceği tarih!

Altın fiyatlarının son dönemde artış göstermesi yatırımcının ilgisini çekti.
Özellikle FED'in aylar sonrası faiz indirmesinin ardından 3 bin lirayı görerek rekora koşan altının daha ne kadar yükseleceği merak konusu oldu.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU: 4 BİN LİRAYI GÖREBİLİR
Gram altın almak için uygun bir zaman olduğuna dikkat çeken İslam Memiş altının 4 bin - 4 bin 500 lirayı görebileceği tarihi açıkladı.
Altın fiyatları nereye koşuyor? (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
A Haber'e konuşan İslam Memiş altının seyrine ilişkin şunları söyledi:
"Hiçbir enstrüman sürekli yükselmez ya da sürekli düşmez zaman zaman tek tük olarak mutlaka düzeltmeler olacaktır. 2 bin 500 dolar seviyesinden başlayan bu yükseliş trendinin 2600 dolar seviyesine kadar yükselmesi teknik olarak ons altının 2580 dolar seviyesine kadar düzeltme yapacağını işaret ediyor. Ons altın tarafında 2 bin 580 dolar destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz.
"GRAM ALTIN İÇİN ONS ALTINI TAKİP EDİN"
Gram altın yatırımcısına her zaman şunu ifade ediyorum ki; Gram altın için her zaman ons altını takip edin. Ons altın nereye gram altın oraya. Ons altın tarafında kısa vade için 2 bin 580 dolar destek seviyesi ile alakalı düzeltme beklentimiz devam ettiği için gram altın yatırımcısı da 2 bin 900 – 3 bin lira arasında kademeli alım yapabilir.