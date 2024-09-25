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Altın nereye koşuyor? İslam Memiş yatırımcıya şifreyi verdi: İşte 4 bin lirayı göreceği tarih!

Altın fiyatları son dönemde yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının geleceğine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Elinde altın bulunan yatırımcıın satmak için acele etmemesi gerektiğine dikkat çeken İslam Memiş gram altının 4 bin - 4 bin 500 TL seviyelerine ulaşabileceği tarihi de açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 11:20 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 11:22
Altın nereye koşuyor? İslam Memiş yatırımcıya şifreyi verdi: İşte 4 bin lirayı göreceği tarih!

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Altın fiyatlarının son dönemde artış göstermesi yatırımcının ilgisini çekti.

Özellikle FED'in aylar sonrası faiz indirmesinin ardından 3 bin lirayı görerek rekora koşan altının daha ne kadar yükseleceği merak konusu oldu.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU: 4 BİN LİRAYI GÖREBİLİR
Gram altın almak için uygun bir zaman olduğuna dikkat çeken İslam Memiş altının 4 bin - 4 bin 500 lirayı görebileceği tarihi açıkladı.

Altın fiyatları nereye koşuyor? (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Altın fiyatları nereye koşuyor? (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

A Haber'e konuşan İslam Memiş altının seyrine ilişkin şunları söyledi:

"Hiçbir enstrüman sürekli yükselmez ya da sürekli düşmez zaman zaman tek tük olarak mutlaka düzeltmeler olacaktır. 2 bin 500 dolar seviyesinden başlayan bu yükseliş trendinin 2600 dolar seviyesine kadar yükselmesi teknik olarak ons altının 2580 dolar seviyesine kadar düzeltme yapacağını işaret ediyor. Ons altın tarafında 2 bin 580 dolar destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz.

"GRAM ALTIN İÇİN ONS ALTINI TAKİP EDİN"
Gram altın yatırımcısına her zaman şunu ifade ediyorum ki; Gram altın için her zaman ons altını takip edin. Ons altın nereye gram altın oraya. Ons altın tarafında kısa vade için 2 bin 580 dolar destek seviyesi ile alakalı düzeltme beklentimiz devam ettiği için gram altın yatırımcısı da 2 bin 900 – 3 bin lira arasında kademeli alım yapabilir.

Altın fiyatları nereye koşuyor? (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Altın fiyatları nereye koşuyor? (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜM DEVAM EDİYOR"
Altın fiyatları genelde stabil olduğu zaman altın tarafıyla kimse ilgilenmez. Altın fiyatları ne zaman psikolojik direnç seviyelerine kırarsa yeni rekorlar test ederse maalesef Türkiye'de her zaman altın almak için mücadele eden birçok yatırımcı oluyor. Bu yanlış bir şey. Altının orta ve uzun vadeli fiyatlarına baktığımız zaman yükseliş öngörüm devam ediyor.

"2025 YILINDA 4 BİN-4 BİN 500 LİRAYI GÖREBİLİR"
Özellikle 2025 yılına ilişkin öngörümü açıkladım. Gram altın tarafından 4 bin 4 bin 500 lira ons altında ise 3 bin 3 bin 500 dolar aralığında bu yükselişlerin jeopolitik gerilimlerden destek alarak ve ABD'de 5 Kasım tarihinde seçimler var belirsizliğini koruyor. Aralık ayında beklediğim "kusursuz fırtına" adını koyduğum büyük bir resesyon ve ekonomik kriz söz konusu olabilir. Dolayısıyla altın fiyatlarını destekleyen birçok hamle yılın son çeyreğinde gelebilir.

KRİTİK UYARI: HENÜZ ERKEN
Ama ana maddemiz savaş. Savaş riski devam ettiği sürece altın yukarı yönlü devam edecektir. Bir de elinde altın bulunduran vatandaşlarımız var. Eğer nakide ihtiyacınız yoksa. Ev, arsa vs. almayacaksanız satmak için daha erken biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum."

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