TÜPRAŞ TEMETTÜ ödeme tarihi! 2024 TUPRS ödemeleri ne zaman hesaba yatacak?

📊 TEMETTÜ NEDİR? Temettü, şirketlerin net karlarından hissedarlarına ödedikleri kâr payıdır. Genellikle yılda bir veya iki kez ödenir. Bu sayede yatırımcılar, hisse sahipliği sayesinde ekstra getiri elde ederler.

🏦 ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR? Bir şirket, yıllık faaliyetlerinden elde ettiği net karı, yasal karşılıkları çıkardıktan sonra hissedarlarına dağıtır. Bu dağıtım, nakit para ya da bedelsiz sermaye artırımıyla pay senedi şeklinde olabilir.

📆 BİR YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR? Temettü ödemeleri şirketin kararına bağlıdır ve genellikle 3 ayda bir yapılabilir. Ancak miktar sabit değildir ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

Not: Bu haberde yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri ile şirket duyuruları baz alınarak hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgiler, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırımcıların, güncel ve detaylı bilgilere ulaşmak için ilgili resmi internet sitelerini ziyaret etmeleri ve bilgileri kontrol etmeleri önemle tavsiye edilir.