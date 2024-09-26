TÜPRAŞ TEMETTÜ ödeme tarihi! 2024 TUPRS ödemeleri ne zaman hesaba yatacak?

TÜPRAŞ hisse sahipleri, Eylül ayının gelişiyle birlikte temettü ödemeleriyle ilgili soruların yanıtlarını araştırıyor. Şirketin KAP'a yaptığı resmi açıklama sonrası, temettü ödeme tarihleri kesinleşti. Peki, TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman başlayacak ve miktarı ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları ve ödeme sürecine dair tüm ayrıntılar...
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TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Temettü ödeme tarihi 27 Eylül 2024 olarak belirlendi. TÜPRAŞ hisse başına net 10.74 lira temettü verecek.
💰 TEMETTÜ TUTARI
Toplamda 23.000.000.000 TL temettü dağıtılacak. Hissedarlar için bu, 1,00 TL nominal değerli hisse başına brüt 11,9369175 TL (%1.193,69) ve net 10,7432257 TL (%1.074,32) ödeme anlamına geliyor.
📅 TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ
TÜPRAŞ'ın belirlediği ödeme takvimi kapsamında, 2024 yılı için bu dev temettü ödemesi kısa süre içinde yapılacak. Hissedarlar, yatırımlarının karşılığını bu ödemelerle alacak.