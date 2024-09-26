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TÜPRAŞ TEMETTÜ ödeme tarihi! 2024 TUPRS ödemeleri ne zaman hesaba yatacak?

TÜPRAŞ hisse sahiplerinin merakla beklediği temettü ödemeleri hakkında detaylar netleşti. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirim sonrası hisse başına net ödeme tarihi açıklandı. Peki, TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman başlayacak? Yatırımcıların dikkatle takip ettiği bu süreçle ilgili tüm detayları haberimizde derledik.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 16:27 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 16:27
TÜPRAŞ TEMETTÜ ödeme tarihi! 2024 TUPRS ödemeleri ne zaman hesaba yatacak?

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TÜPRAŞ hisse sahipleri, Eylül ayının gelişiyle birlikte temettü ödemeleriyle ilgili soruların yanıtlarını araştırıyor. Şirketin KAP'a yaptığı resmi açıklama sonrası, temettü ödeme tarihleri kesinleşti. Peki, TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman başlayacak ve miktarı ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları ve ödeme sürecine dair tüm ayrıntılar...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Temettü ödeme tarihi 27 Eylül 2024 olarak belirlendi. TÜPRAŞ hisse başına net 10.74 lira temettü verecek.

💰 TEMETTÜ TUTARI

Toplamda 23.000.000.000 TL temettü dağıtılacak. Hissedarlar için bu, 1,00 TL nominal değerli hisse başına brüt 11,9369175 TL (%1.193,69) ve net 10,7432257 TL (%1.074,32) ödeme anlamına geliyor.

📅 TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ

TÜPRAŞ'ın belirlediği ödeme takvimi kapsamında, 2024 yılı için bu dev temettü ödemesi kısa süre içinde yapılacak. Hissedarlar, yatırımlarının karşılığını bu ödemelerle alacak.

📊 TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, şirketlerin net karlarından hissedarlarına ödedikleri kâr payıdır. Genellikle yılda bir veya iki kez ödenir. Bu sayede yatırımcılar, hisse sahipliği sayesinde ekstra getiri elde ederler.

🏦 ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

Bir şirket, yıllık faaliyetlerinden elde ettiği net karı, yasal karşılıkları çıkardıktan sonra hissedarlarına dağıtır. Bu dağıtım, nakit para ya da bedelsiz sermaye artırımıyla pay senedi şeklinde olabilir.

📆 BİR YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

Temettü ödemeleri şirketin kararına bağlıdır ve genellikle 3 ayda bir yapılabilir. Ancak miktar sabit değildir ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

Not: Bu haberde yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri ile şirket duyuruları baz alınarak hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgiler, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırımcıların, güncel ve detaylı bilgilere ulaşmak için ilgili resmi internet sitelerini ziyaret etmeleri ve bilgileri kontrol etmeleri önemle tavsiye edilir.

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