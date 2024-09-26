İşe yerleştirmede ’havuz sistemi’

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) personel arayan işverenler için başlattığı 'aday havuz sisteminin' detayları belli oldu. Daha önce sadece İŞKUR sistemine kayıtlı işverenler tarafından kuruma ilan vermek suretiyle talep edilen niteliklere uygun iş gücü sorgulanabilirken, yeni uygulama ile 'ilan açılmaksızın' ihtiyaç duyulan nitelikteki adaylar, artık 'aday havuz sistemi' üzerinden görüntülenebilecek. Sistem şöyle işleyecek:

İŞTE YENİ SİSTEM

- Aday havuz sistemine giriş yapan işverenler; görüntülenecek arama sayfasında bulunan filtreleme ekranları ile kendilerinin belirleyeceği meslek, öğrenim durumu, sertifikalar, dil bilgisi, yaş, çalışılacak il gibi birçok filtre ile seçtikleri niteliklerde kaç kişinin sistemde kayıtlı olduğunu öğrenebilecek.

- Detaylı olarak adayları incelemek isterse; kayıtlı iş arayanlardan seçtiği sayı kadar kişi bilgileri sistemde işverene sunulacak.

- Listelenen adayların Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kişisel bilgileri haricinde özgeçmişlerinde yer alan nitelikler ve beceriler görüntülenebilecek.

- İşverenler aylık 1000 kişilik arama yapabilecek.

TEŞVİKTEN YARARLANACAKLAR

- Aday havuz sisteminin hayata geçmesi ile işverenler istihdam teşvikinden yararlanabilecek.

- İşverenler; sosyal yardım yararlanıcısı, mesleki yeterlik belgesi sahibi, işsizlik ödeneği alan gibi birçok farklı alt kırılımdaki iş arayanlara ulaşmak için detaylı arama yapma imkanına sahip olacak.

- İşverenler uygun buldukları adayları meslek bazında oluşan havuzlara atabilecek.

MESAJI İŞKUR ATACAK

- İşverenler, uygun buldukları adaya ulaşmak istediği zaman Kurum aracılığıyla iletilecek mesaj ile iletişime geçebilecek. İş arayanlar İŞKUR aracılığı ile yönlendirildiklerini bilecekler ve işverenler de iş arayanlara ulaşmış olacak. Böylece iş arayanlara yönelik dolandırıcılık girişimlerine set çekilmiş olunacak.

- Uygun olan adaylara seçildiklerine ilişkin bilgilendirme mesajı gittikten sonra işverenler kişilerin iletişim bilgisini görebilecek. Adayın da uygun bulması halinde iletişimin kurulması sağlanacak. Bu aşamada işverenin ve iş arayanın danışmanlarına da bilgilendirme maili gidecek.