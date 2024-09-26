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Gram altın 3 bin TL'ye dayandı!

Altında rekorlar serisi devam etti. Onsu 2 bin 670 doları aşarken, gramı da 3 bin lira sınırına dayandı. Uzmanlar, gram altında onsla birlikte yükseliş beklentisi taşıyor...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
Gram altın 3 bin TL’ye dayandı!

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Altın fiyatları rekor serisine devam ediyor. Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek için para politikasını önemli ölçüde gevşetmesi ve ABD Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimiyle ekonomiyi destekleyeceğine ilişkin beklentilerin artması, altında rekor getirdi. Altının ons fiyatı Londra Metal Borsası'nda (LME) 2 bin 670,57 dolarla rekor tazeledi. Ons altındaki yükseliş yurt içinde de etkisini gösterdi. Gram altın 2 bin 931 liraya kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Çeyrek altın da 4 bin 958 liraya kadar çıktı.

2025'TE NE OLUR?
A Haber'e konuşan para piyasaları uzmanı İslam Memiş, elinde altın bulunan yatırımcının satmak için acele etmemesi gerektiğini söyledi. "Gram altın yatırımcısına her zaman şunu ifade ediyorum ki; ons altını takip edin. Ons altın nereye gram altın oraya" diyen Memiş, 2025 yılı tahminini ise 'gram altın tarafında 4 bin- 4 bin 500 lira, ons altında ise 3 bin- 3 bin 500 dolar' aralığında açıkladı. Memiş, 5 Kasım'da ABD'de seçimlerin olacağına dikkat çekerek, "Altın fiyatlarını destekleyen birçok hamle yılın son çeyreğinde gelebilir" ifadesini kullandı.

YÜZDE 30 DEĞER KAZANDI
ALTININ onsu bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kazanırken; analistler, altın talebinin sene başından bu yana devam eden merkez bankası alımları ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar sebebiyle güçlü kaldığı görüşünde. Analistler, gerileyen dolar endeksinin ve düşen tahvil getirilerinin de altının alternatif maliyetini azaltarak yukarı yönlü hareketini desteklediğini belirtti.

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