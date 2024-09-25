Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yeni paket! Gayrimenkullere gerçek değer üzerinden vergilendirme

(Takvim Foto Arşiv) Alıcı ve satıcının gayrimenkulün emlak vergisi değerinin altında olmamak üzere gerçek alım-satım bedelini beyan etmesi gerekiyor. Eksik alınan harç taraflardan cezalı olarak isteniyor.

(Takvim Foto Arşiv) DENETİMLER TAM GAZ

Bakanlık gayrimenkul gelirleri ile ilgili sürekli analiz çalışmaları, saha denetimleri yapıyor. Tespit edilen uyumsuzluklar ile ilgili gerekli cezalar veriliyor. Bakanlık, gerçek alım-satım bedelinin beyan edilmesini sağlamak için vatandaşları çeşitli yollardan bilgilendiriyor.

Kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik bir dizi önlemi de önümüzdeki günlerde devreye sokmaya hazırlanan Bakanlık, bu konuda ilk adımı kiracıların ödemelerini banka yoluyla yapmasını sağlayarak yapacak.

KAMU ALACAKLARI İÇİN FORMÜL

Bakanlık, süresinde ödenmemiş kamu alacaklarının yanı sıra yeni borçların oluşumunu önleyecek model üzerinde de çalışıyor. Kamu alacakları arasında belediye borçları önemli bir yer tutuyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Paylardan yapılan kesintinin birikmiş borçlar için yapılması nedeniyle belediyelerin cari borçları oluşmaya devam ediyor ve borçları azalmak yerine artıyor.

(Takvim Foto Arşiv) Bakanlık, belediyelerin vergi dairelerine ve SGK'ya olan borçlarının azaltılması, yeni borçların oluşumunun önlenmesi için gelir stopaj vergisi, katma değer vergisi ve SGK primi gibi her ay doğan borçlarının öncelikle ve otomatik olarak genel bütçe vergi paylarından kesinti yoluyla tahsil edilmesini sağlayacak yasal düzenleme hazırlıyor. Düzenlemenin yeni torba yasada yer alması bekleniyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN