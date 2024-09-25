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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni paket! Gayrimenkullere gerçek değer üzerinden vergilendirme

Konut veya iş yerlerinin tapu fiyatlarıyla gerçek fiyatları arasında büyük bir fark oluşuyordu, bu da vergi ödemelerini etkiliyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, tapuda gerçek değer üzerinden işlem yapılması için çalışmaları hızlandırdı. Buna kapsamda hazırlanan yeni pakette konutlar gerçek fiyatları üzerinden vergilenecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 07:33 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 07:39
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yeni paket! Gayrimenkullere gerçek değer üzerinden vergilendirme

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Hazine ve Maliye Bakanlığı gayrimenkul alım satımları, kiralar ve kamu alacaklarının tahsili için iki önemli çalışma yapıyor. Çalışmanın birinci ayağını gayrimenkullerin alım-satımında gerçek değer üzerinden vergilendirilmesi oluşturuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)



EKSİK HARCA CEZA
Tapuda gerçek değer üzerinden işlem yapılması dahil olmak üzere gayrimenkullerin vergilendirilmesine yönelik olarak dünya örneklerini de inceleyen bakanlık alternatif bir paket hazırlıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Gayrimenkullerin alış ve satışında gerçek bedelin tespiti hem tapu harcı hem de gelir vergisi açısından önem taşıyor. Halen gayrimenkul alım-satım işlemleri, alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcına tabi bulunuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Alıcı ve satıcının gayrimenkulün emlak vergisi değerinin altında olmamak üzere gerçek alım-satım bedelini beyan etmesi gerekiyor. Eksik alınan harç taraflardan cezalı olarak isteniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DENETİMLER TAM GAZ
Bakanlık gayrimenkul gelirleri ile ilgili sürekli analiz çalışmaları, saha denetimleri yapıyor. Tespit edilen uyumsuzluklar ile ilgili gerekli cezalar veriliyor. Bakanlık, gerçek alım-satım bedelinin beyan edilmesini sağlamak için vatandaşları çeşitli yollardan bilgilendiriyor.

Kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik bir dizi önlemi de önümüzdeki günlerde devreye sokmaya hazırlanan Bakanlık, bu konuda ilk adımı kiracıların ödemelerini banka yoluyla yapmasını sağlayarak yapacak.

KAMU ALACAKLARI İÇİN FORMÜL
Bakanlık, süresinde ödenmemiş kamu alacaklarının yanı sıra yeni borçların oluşumunu önleyecek model üzerinde de çalışıyor. Kamu alacakları arasında belediye borçları önemli bir yer tutuyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Paylardan yapılan kesintinin birikmiş borçlar için yapılması nedeniyle belediyelerin cari borçları oluşmaya devam ediyor ve borçları azalmak yerine artıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bakanlık, belediyelerin vergi dairelerine ve SGK'ya olan borçlarının azaltılması, yeni borçların oluşumunun önlenmesi için gelir stopaj vergisi, katma değer vergisi ve SGK primi gibi her ay doğan borçlarının öncelikle ve otomatik olarak genel bütçe vergi paylarından kesinti yoluyla tahsil edilmesini sağlayacak yasal düzenleme hazırlıyor. Düzenlemenin yeni torba yasada yer alması bekleniyor.

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