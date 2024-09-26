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Fındık piyasasında yapıyı bozana yaptırım! Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'den 'hakim durum' uyarısı

Fındık piyasasına hakim durumdaki yerleşik teşebbüsler Rekabet Kurumu tarafından mercek altına alındı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Rekabetçi yapıyı bozucu her türlü uygulama hızla yaptırıma konu olacaktır" uyarısı yaptı. Küle, "Esas gayemiz, piyasalardaki aksaklıkları en etkin formüllerle çözerek piyasaya girişleri kolaylaştırmak, inovasyon gibi tüketici refahını uzun vadede artıracak faaliyetlerin norm olduğu, kendi kendini besleyen rekabetçi yapıları tesis etmek" dedi.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 15:06 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 15:21
Fındık piyasasında yapıyı bozana yaptırım! Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle’den ’hakim durum’ uyarısı

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Türkiye'nin en önemli ihracat kaynaklarından biri de hiç şüphesiz fındık. 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 11 aylık döneminde 2 milyar 190 milyon 616 bin 619 dolar gelir sağlandı.

Rekabet Kurumu, fındık piyasasındaki olumsuzlukların önüne geçmek için kolları sıvadı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

FINDIK PİYASASINA 'HAKİM DURUM' UYARISI

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, fındık piyasasında hakim durumdaki yerleşik teşebbüsten aldıkları taahhütleri yakından takip ettiklerini belirterek "Rekabetçi yapıyı bozucu her türlü uygulama hızla yaptırıma konu olacaktır." uyarısı yaptı.

Küle, hakim durumdaki firmaların davranışlarının kontrolünün dünyada rekabet hukukunun en önemli gündemi olduğunu kaydetti.

Özellikle tedarik zincirinde darboğaz yaratan, piyasa yapılarında telafisi güç dışlayıcı ve sömürücü ticari uygulamaların bu kapsamda olduğunu anlatan Küle, temel amaçlarının, şirketlerin hakim durumlarını kötüye kullanan davranışlarını ve ticari stratejileri sebebiyle rekabetçi yapıyı zedelemelerini önlemek olduğunu vurguladı.

Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den fındık piyasasına ʺhakim durumʺ uyarısı (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den fındık piyasasına ʺhakim durumʺ uyarısı (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Küle, şöyle devam etti:

"Dikkat ederseniz 'rekabetçi yapı' diyoruz. Çünkü esas gayemiz, piyasalardaki aksaklıkları en etkin formüllerle çözerek piyasaya girişleri kolaylaştırmak, inovasyon gibi tüketici refahını uzun vadede artıracak faaliyetlerin norm olduğu, kendi kendini besleyen rekabetçi yapıları tesis etmek. Bu sebeple, özellikle yapısal aksaklıklar bulunan bazı piyasalarda hakim oyuncuların da azami çabasıyla görece daha az maliyetli ve sık güncelleme gerektirmeden başarıyla uygulanabilecek taahhütler almak etkili bir çözüm olabiliyor."

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Rekabet Kurulu gündemindeki fındık alım piyasasında hakim duruma yönelik dosyayı anımsatan Küle, tarımın, üreticilerin pek çok açıdan risklerle karşı karşıya kaldığı, stratejik ve ekonominin belkemiği olan bir sektör olduğunu dile getirdi.

Küle, iklim değişikliği ve arz yönlü politikaların güvenlik meselesi haline geldiğine işaret ederek, "Tarım ürünleri, kimyasalları ve girdileriyle gıda tedarik zinciri bir bütün olarak kritik önemde. Diğer taraftan sosyo-ekonomik anlamda pek çok ailenin tek gelir kaynağı da olan milli bir servetten bahsediyoruz." dedi.

Fındık sektöründe hakim durumdaki yerleşik teşebbüsten çeşitli taahhütler aldıklarını mart ayında duyurduklarını anımsatan Küle, o dönemden itibaren söz konusu teşebbüsün alım politikasını, tüm stratejilerini, uygulamalarını ve ticari davranışlarını bir bütün olarak yakından takip ettiklerini belirtti.

Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den fındık piyasasına ʺhakim durumʺ uyarısı (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den fındık piyasasına ʺhakim durumʺ uyarısı (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

"SEKTÖRDEN BAŞVURULAR ALDIK"

Küle, sektörden son bir aydır çeşitli başvurular aldıklarını ifade ederek, zamanlama olarak bu başvurulardaki hususların değerlendirilmesi ve endişelerin hızla giderilmesinin sağlıklı bir sektörel çıktıya kavuşulması için şart olduğunu belirtti.

Birol Küle, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aksi takdirde, devreye aldığımız taahhütlerin işlemediği ve daha yapısal, daha makro müdahalelere ihtiyaç duyulabileceği bir realite ile karşı karşıya kalabiliriz. Taahhüt mekanizmasının işletildiği piyasalarda yerleşik oyuncunun işbirliği ve yapıcı yaklaşımı önem arz ediyor. Herhangi bir şekilde rekabetçi yapıyı bozucu ve kabul edilen taahhütlerin ruhuna aykırı olabilecek her türlü uygulama hızla yaptırıma konu olacaktır. Yerleşik oyuncuya baskı yapacak rekabetçi unsurların halihazırda var olmadığı, devralmalarla konsolide olmuş ve binlerce üretici ailenin hayatının, geleceğinin dayandığı bir sektörde tüm araçlarımızı hızla devreye almamız tartışmasız bir kurumsal önceliktir."



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