Rekabet Kurulu Balkanlar Rekabet Platformu’nu İstanbul’da ağırlayacak: 8 ülke katılacak

Rekabet Kurumu , İstanbul'da Balkan ülkelerinin rekabet kurumlarını bir araya getiriyor. Büyük buluşmaya Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (AA)

AÇILIŞ KONUŞMASINI BAKAN BOLAT VE BAŞKAN KÜLE YAPACAK

30 Eylül tarihinde İstanbul'da bir otelde gerçekleşecek olan toplantıda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle açılış konuşmalarını gerçekleştirecek.