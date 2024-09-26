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Rekabet Kurulu Balkanlar Rekabet Platformu’nu İstanbul'da ağırlayacak: 8 ülke katılacak

İstanbul’da Türkiye'nin ev sahipliğinde 8 ülkenin katılımıyla büyük buluşma gerçekleşiyor. Rekabet Kurumu, Balkanlar Rekabet Platformu’nu ağırlayacak. 30 Eylül'deki toplantıda açılış konuşmalarını Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle gerçekleştirecek.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 15:03 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 15:03
Rekabet Kurulu Balkanlar Rekabet Platformu’nu İstanbul’da ağırlayacak: 8 ülke katılacak

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Rekabet Kurumu, İstanbul'da Balkan ülkelerinin rekabet kurumlarını bir araya getiriyor. Büyük buluşmaya Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (AA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat (AA)

AÇILIŞ KONUŞMASINI BAKAN BOLAT VE BAŞKAN KÜLE YAPACAK
30 Eylül tarihinde İstanbul'da bir otelde gerçekleşecek olan toplantıda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle açılış konuşmalarını gerçekleştirecek.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle (AA)Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle (AA)

HANGİ ÜLKELER KATILACAK?
Toplantıda Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Yunanistan, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Romanya Rekabet otoriteleri yer alacak.

Rekabet Kurumu (AA)Rekabet Kurumu (AA)

Rekabet hukukunun güçlenmesi, sorunların aşılması, işbirliğinin artırılması ana gündem maddeleri olacak.

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