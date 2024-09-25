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Ziraat Bankası konut kredisi yüzde 2.79-2.89 şartları: 1 milyon TL 60-120 ay hesaplama

Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyenlere özel olarak hazırladığı %2.79-2.89 faiz oranlı konut kredisi kampanyası ile dikkat çekiyor. Bu avantajlı kredi imkanı, hayalindeki eve kavuşmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. İşte Ziraat Bankası konut kredisi yüzde 2.79-2.89 şartları ve 1 milyon TL 60-120 ay hesaplaması sayfamızda.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 09:09 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 09:09
Ziraat Bankası konut kredisi yüzde 2.79-2.89 şartları: 1 milyon TL 60-120 ay hesaplama

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Ziraat Bankası'nın %2.79 faiz oranlı konut kredisi kampanyası, ev sahibi olmayı planlayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyenler için sunduğu düşük faiz oranlarıyla dikkat çeken konut kredisi kampanyasıyla büyük ilgi topluyor. Bankanın sunduğu bu özel kredi imkanı, farklı vadelerde uygun ödeme planları sunarak, kredi çekmeyi düşünen kişilere önemli bir fırsat sağlıyor.

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Ziraat Bankası Konut Kredisi 1 Milyon TL 60-120 Ay Hesaplama

Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu bu kredi kampanyasında, 1 milyon TL tutarında kredi çeken bir kişinin ödeyeceği aylık taksitler, vade ve faiz oranına göre değişiklik gösteriyor.

60 ay vadeli ve %2.89 faiz oranıyla kredi kullanan bir kişi, aylık 35.285 TL ödeme yapacak. Bu plan, kısa vadeli borçlanma isteyenler için cazip bir seçenek olabilir.

120 ay vadeli ve %2.79 faiz oranıyla kredi kullanan bir kişinin aylık ödemesi ise yaklaşık 29.000 TL seviyesinde gerçekleşiyor. Daha uzun vade ile düşük aylık ödeme yapmak isteyenler için bu seçenek avantajlı görünüyor.ü

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Ziraat Bankası 2.79 - 2.89 Faiz Oranlı Kredinin Şartları

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu cazip kredi kampanyasından yararlanmak için bazı şartları karşılamak gerekiyor. İşte kampanyadan faydalanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken başlıca koşullar: Ziraat Bankası, konut kredisi başvurusu yapacak kişilerin bazı bankacılık ürünlerine sahip olmasını veya başvuru sırasında bu ürünlere başvurmasını talep ediyor. Bu ürünler arasında şunlar yer alıyor:

Bankkart (Banka kartı),

Kredili Mevduat Hesabı (KMH),

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES),

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK),

Konut Sigortası,

Kasko,

Eşya Sigortası.

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Kredi Kullanım Limitleri

Ziraat Bankası'nın bu kampanyasıyla ilgili bir diğer önemli unsur ise kredi kullanım limitleridir. Kampanyadan yararlanacak kişilerin kredi kullanımında belirli sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamalar, ilk kez ev sahibi olacaklar ve ikinci kez ev alacaklar için farklılık gösteriyor.

İlk Kez Ev Alacaklar İçin Avantajlı Koşullar

İlk kez ev sahibi olacaklar, bu kampanyadan oldukça avantajlı koşullarla faydalanabiliyor. Banka, bu kişiler için geniş kredi limitleri ve uygun ödeme planları sunuyor. Ancak, ikinci kez ev almayı düşünenler için durum biraz farklı.

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İkinci Evini Almak İsteyenler İçin BDDK Sınırlaması

Eğer ikinci kez ev sahibi olmayı planlıyorsanız, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) getirdiği %22,5 oranındaki kredi limiti uygulaması devreye giriyor. Bu uygulamaya göre, satın almak istediğiniz evin değerinin yalnızca %22,5'ine kadar kredi çekebiliyorsunuz.

Kaynak: Ziraat Bankası

Derleme: Takvim.com.tr

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