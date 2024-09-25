Ziraat Bankası konut kredisi yüzde 2.79-2.89 şartları: 1 milyon TL 60-120 ay hesaplama

Ziraat Bankası 'nın %2.79 faiz oranlı konut kredisi kampanyası, ev sahibi olmayı planlayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyenler için sunduğu düşük faiz oranlarıyla dikkat çeken konut kredisi kampanyasıyla büyük ilgi topluyor. Bankanın sunduğu bu özel kredi imkanı, farklı vadelerde uygun ödeme planları sunarak, kredi çekmeyi düşünen kişilere önemli bir fırsat sağlıyor.

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Ziraat Bankası Konut Kredisi 1 Milyon TL 60-120 Ay Hesaplama

Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu bu kredi kampanyasında, 1 milyon TL tutarında kredi çeken bir kişinin ödeyeceği aylık taksitler, vade ve faiz oranına göre değişiklik gösteriyor.

60 ay vadeli ve %2.89 faiz oranıyla kredi kullanan bir kişi, aylık 35.285 TL ödeme yapacak. Bu plan, kısa vadeli borçlanma isteyenler için cazip bir seçenek olabilir.

120 ay vadeli ve %2.79 faiz oranıyla kredi kullanan bir kişinin aylık ödemesi ise yaklaşık 29.000 TL seviyesinde gerçekleşiyor. Daha uzun vade ile düşük aylık ödeme yapmak isteyenler için bu seçenek avantajlı görünüyor.ü