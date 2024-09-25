Ziraat Bankası konut kredisi yüzde 2.79-2.89 şartları: 1 milyon TL 60-120 ay hesaplama

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Kredi Kullanım Limitleri
Ziraat Bankası'nın bu kampanyasıyla ilgili bir diğer önemli unsur ise kredi kullanım limitleridir. Kampanyadan yararlanacak kişilerin kredi kullanımında belirli sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamalar, ilk kez ev sahibi olacaklar ve ikinci kez ev alacaklar için farklılık gösteriyor.
İlk Kez Ev Alacaklar İçin Avantajlı Koşullar
İlk kez ev sahibi olacaklar, bu kampanyadan oldukça avantajlı koşullarla faydalanabiliyor. Banka, bu kişiler için geniş kredi limitleri ve uygun ödeme planları sunuyor. Ancak, ikinci kez ev almayı düşünenler için durum biraz farklı.
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İkinci Evini Almak İsteyenler İçin BDDK Sınırlaması
Eğer ikinci kez ev sahibi olmayı planlıyorsanız, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) getirdiği %22,5 oranındaki kredi limiti uygulaması devreye giriyor. Bu uygulamaya göre, satın almak istediğiniz evin değerinin yalnızca %22,5'ine kadar kredi çekebiliyorsunuz.
Kaynak: Ziraat Bankası
Derleme: Takvim.com.tr