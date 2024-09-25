Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sıfır araçlar için yeni düzenleme!

Sıfır araca yeni düzenleme (AA)

Bununla birlikte kendisine e-Tebligat gönderilen kişiler, anlık olarak SMS ve e-Posta yoluyla da bilgilendiriliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere 8 kamu kurumu tarafından da kullanılan bu uygulama sayesinde kamu milyarlarca liralık kağıt, toner ve posta masrafı gibi maliyetlerden tasarruf ediyor.

Ayrıca, bu uygulamayla uzun bürokratik süreçler ortadan kalktığı gibi tebligat kaynaklı hukuki ihtilafların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Elektronik tebligat uygulamasının faydalarından daha fazla yararlanılabilmesi amacıyla yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2025'ten itibaren sıfır araç alanların da elektronik tebligat uygulamasına dahil olması planlandı.

Bu kapsamda sıfır araç alan Türkiye'deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları, engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile 18 yaşını doldurmamış olanlar için bir zorunluluk söz konusu olmayacak.