Konuta gerçek değeri üzerinden vergi

Hazine ve Maliye Bakanlığı; gayrimenkul alım satımları, kiralar ve kamu alacaklarının tahsili için iki önemli çalışma yapıyor. Önümüzdeki günlerde TBMM gündemine taşınacak çalışmaların detayları şöyle:

Çalışmanın ilk ayağını gayrimenkullerin alım satımında gerçek değer üzerinden vergilendirilmesi oluşturuyor. Tapuda gerçek değer üzerinden işlem yapılması dahil olmak üzere gayrimenkullerin vergilendirilmesine yönelik dünya örneklerini de inceleyen Bakanlık alternatif bir paket hazırlıyor.

Kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik bir dizi önlem de devreye alınacak.

Süresinde ödenmemiş kamu alacaklarının tahsilinin yanı sıra yeni borçların oluşumunu önleyecek model üzerinde çalışılıyor.

Belediyelerin gelir stopaj vergisi, KDV ve SGK primi gibi her ay doğan borçlarının öncelikle ve otomatik olarak genel bütçe vergi paylarından kesinti yoluyla tahsil edilmesini sağlayacak düzenleme hazırlanıyor.