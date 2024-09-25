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Elektrikli otomobilde 1 yılda 100 bin adetlik büyüme!

Yerli otomobil Togg’un etkisiyle elektrikli araç pazarında tarih yazıldı. Yollardaki elektrikli araç sayısında 1 yılda 100 binlik rekor artış yaşandı.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024
Elektrikli otomobilde 1 yılda 100 bin adetlik büyüme!

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Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile yollardaki elektrikli araç sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yollarda yalnızca 41 bin 393 adet elektrikli araç varken, bu sayı bugün 138 bin 429'a ulaştı. Böylece elektrikli araç sayısında son bir yılda yaklaşık 100 binlik rekor bir artış yaşandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan şarj hizmeti piyasası Ağustos ayı istatistiklerine göre; elektrikli araç sayısında rekor artışa ulaşıldı. 2016 yılında 737, 2017'de 947, 2018'de bin 193 elektrikli aracın bulunduğu Türkiye'de Togg'un 2023'te yollara çıkması ile birlikte tarih yeniden yazıldı. Ağustos 2023'te 41 bin 393 elektrikli araç yollara çıkarken, 2023 yılı 80 bin 826 elektrikli araç ile kapatıldı. Bu Ağustos ayı itibariyle ise 138 bin 429 elektrikli araç sayısına ulaşıldı.

ŞARJ NOKTASI 22 BİNİ AŞTI
EPDK'dan lisans alan şarj ağı işletmecileri tarafından yapılan yatırımlar neticesinde, 2023 yılı Ağustos ayında Türkiye çapında 6 bin 390 adedi AC (yavaş) ve bin 947 adedi DC (hızlı) olmak üzere toplam 8 bin 337 olan şarj soketi sayısı, Ağustos 2024 itibariyle 14 bin 226 adedi AC ve 8 bin 259 adedi DC olmak üzere 22 bin 485'e yükseldi. Şarj noktalarının toplam kurulu gücü ise son bir yılda 387 megavattan bin 390 megavata ulaştı.

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