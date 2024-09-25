Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün kaç TL? (25 Eylül güncel altın satış fiyatları)

Diğer Altın Türleri ve Fiyatları
Cumhuriyet Altını: 19.145,00 TL alış, 19.309,00 TL satış
22 Ayar Bilezik: 2.681,97 TL alış, 2.703,76 TL satış
Reşat Altını: 19.177,47 TL alış, 19.341,95 TL satış
Tam Altın: 18.912,48 TL alış, 19.289,57 TL satış
Gram Altının Aylık Performansı
Eylül ayına girilmesiyle birlikte gram altındaki değer artışı, yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Eylül ayının ilk günündeki verilere göre gram altın, 143,31 TL'lik bir artış gösterdi. Bu artış, yüzde 5,23 oranında bir değer kazanımına denk geliyor. Gram altındaki bu yükseliş, piyasadaki arz ve talep dengesine bağlı olarak gerçekleşirken, küresel ekonomik gelişmelerin de etkili olduğunu söylemek mümkün.
Gram Altının Yıllık Performansı
Gram altının yıllık performansı daha da dikkat çekici. 2024 yılı başında 1,953.99 TL seviyesinden işlem gören gram altın, şu anda 2,884.23 TL seviyesinde bulunuyor. Bu da 930,2 liralık bir artışa, yani yüzde 47,61'lik bir kazanca işaret ediyor. Yıllık bazdaki bu artış, altının güvenli liman özelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
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