Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün kaç TL? (25 Eylül güncel altın satış fiyatları)

Altın piyasası, yatırımcılar için her zaman güvenli liman olarak görülüyor. Ancak piyasadaki hızlı değişimler nedeniyle, güncel bilgileri takip etmek ve bilinçli yatırım kararları almak büyük önem taşıyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 25 Eylül 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Gram Altın Fiyatları

Altın piyasasının en çok takip edilen birimlerinden olan gram altın güne 2.886,47 TL alış ve 2.886,88 TL satış fiyatlarıyla başladı.



Yüksek seyrini sürdüren altının gramı rekor kırarak 2 bin 887 liraya yükseldi. Çeyrek altın 4 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 120 liradan satılıyor.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Vatandaşların en çok merak ettiği bir diğer altın türü olan çeyrek altın ise 4.800,00 TL alış ve 4.846,00 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Düğün sezonunun da etkisiyle çeyrek altına olan talep artıyor.