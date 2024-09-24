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Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi! İngiliz FT duyurdu: Kamu maliyesine destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan'a yetki verdi. Konuyu manşetine taşıyan İngiliz Financial Times gazetesi haberi, "Türkiye 10 yıllık dolar tahvili ile kamu maliyesini desteklemeye hazırlanıyor." başlığıyla okuyucularına duyurdu.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 13:45 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 13:58
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi! İngiliz FT duyurdu: Kamu maliyesine destek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan'a yetki verdi.

4 FİNANS KURULUŞUNA YETKİ VERİLDİ
Bakanlığın yazılı açıklamasında, 2024 yılı dış finansman programı kapsamında ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli (Ocak 2035) bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan'a yetki verildiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞimşekHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Yeni tahvil ihracıyla eş zamanlı olarak bir yükümlülük yönetimi işlemi gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu işlem çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında işlem görmekte olan 2024-2026 vadeleri arasındaki ABD doları cinsinden 6 tahvilin, yeni ihraç edilecek tahville değiştirileceği ve/veya nakit karşılığı geri alınacağı bildirildi.

Yükümlülük yönetimi işleminin yarın gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşleme katılmak isteyen yatırımcılar, geri alınacak tahvillere ilişkin belirlenen fiyatlar ve karşılığında verilecek yeni tahvile ilişkin açıklanan gösterge ilk bilgiler çerçevesinde hangi tahvilden ne kadarlık bir tutarı değişim ve/veya geri alım için iade etmek istediklerini yetkilendirilen bankalar aracılığıyla bildirecektir. İade talebinde bulunma süresi aynı gün içerisinde sona erecektir. Yükümlülük yönetimi ve yeni ihraç için talep toplama süresinin sonunda yeni tahvilin fiyatlaması yapılacaktır."

KESİNLEŞMİŞ SONUÇLAR 3 EKİM'DE AÇIKLANACAK
İşleme ilişkin ilk sonuçların 26 Eylül'de duyurulacağı, yükümlülük yönetimi işlemine ilişkin sürecin 1 Ekim itibarıyla tamamlanacağı aktarılan açıklamada, her iki işleme ilişkin kesinleşmiş sonuçların 3 Ekim'de kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.


İNGİLİZ MEDYASI DUYURDU: TÜRKİYE KAMU MALİYESİNİ DESTEKLEMEYE HAZIRLANIYOR
Konuyu manşetine taşıyan İngiliz Financial Times gazetesi haberi, "Türkiye 10 yıllık dolar tahvili ile kamu maliyesini desteklemeye hazırlanıyor." başlığıyla okuyucularına duyurdu.

İngiliz Financial Times'ın ʺTürkiye 10 yıllık dolar tahvili ile kamu maliyesini desteklemeye hazırlanıyorʺ başlıklı haberi (Ekran görüntüsü-Takvim.com.tr)İngiliz Financial Times'ın ʺTürkiye 10 yıllık dolar tahvili ile kamu maliyesini desteklemeye hazırlanıyorʺ başlıklı haberi (Ekran görüntüsü-Takvim.com.tr)



Bakanlığın bu uygulamayı yaklaşan ödemeleri yumuşatmak için devreye aldığını belirten FT, haberinde "Çarşamba günü başlaması beklenen anlaşma, uzun süredir devam eden enflasyon krizini söndürmeyi amaçlayan daha geniş bir ekonomik revizyonun ortasında geldi." ifadelerine yer verdi.

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