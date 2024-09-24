Yeni not artışı Kasım’da gelebilir

Bu yıl üç büyük uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülke olan Türkiye'nin, S&P Global Ratings'ten Kasım'daki değerlendirmede yeni bir not artışı daha alması bekleniyor. S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, "Net rezervlerdeki iyileşme ve cari açığın hızlı şekilde daralması çok önemli. Not artışı kararı büyük ölçüde bu iki faktöre bağlı diyebiliriz. Ayrıca, Türkiye'nin enerji ve altın ithalatındaki gerileme de çok önemli gelişme. Bu arada, not kararı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikasına da bakacağız" dedi.

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