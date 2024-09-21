’Vay’phone vay! 120 bin TL’lik Iphone için sabaha kadar kuyrukta durdular | Şoke eden sahte müşteri iddiası

120 BİN TL ÜCRETİ VAR Kuyruklar telefonun bedava dağıtıldığı izlenimini verse de durum öyle değil. Bir telef on için 120 bin lira vermeye hazır insanlar kuyruktakileri oluşturuyor. Kuyruktakilere bakıldığında gelirinin bu paranın çok altında olanları da görebiliyorsunuz. Kredi kartına taksit yapıp ödeme planı yapanlar var.





YENİ MODEL BEĞENİLMEDİ

Bir kısmı da telefonları beğenmedi Yeni çıkan telefonu alan Mehmet Akyıldız, "Telefona bakınca sadece kamera butonu değişmiş. İşlemcisi değişmiş. 15 Pro Max ile kasası aynı, herhangi bir değişiklik yok. Biz Güngören'den geldik, 07.00'de buradaydık. Ancak bir tane alabildik. Umarım insanlar memnun kalır" dedi. Hayri Ak isimli bir vatandaş ise, "Apple'dan daha iyi bir şey beklerdim. Tek bir tuş değiştirerek yeni model tanıttılar. Ben de üç tane aldım. Gaziosmanpaşa'dan geldim, saat 06.00'da buradaydım. Randevu sistemiyle çalışıyorlarmış. Yoğunluktan ancak sıra geldi" diye konuştu.