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Yanıltıcı abonelik hizmetlerine ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun son toplantısında, 144 dosyadan 118'i mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte 22 milyon 414 bin lira para cezasına karar verildi.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
Yanıltıcı abonelik hizmetlerine ceza

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun son toplantısında, 144 dosyadan 118'i mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte 22 milyon 414 bin lira para cezasına karar verildi. Toplantıda, tüketicileri genellikle çıkarlarına en uygun olmayan seçimleri yapmaya yönlendiren, aldatan, zorlayan veya manipüle eden "karanlık ticari tasarımlar" mercek altına alındı.
Bakanlık abonelik hizmetlerinde kabul etme seçeneğinin reddetmeye göre daha çok vurgulanması gibi manipülatif unsurlar tespit etti. Ayrıca, tüketicilerin istedikleri abonelik paketini yükseltmeden satın alma işlemini tamamlamalarını zorlaştıran arayüz tasarımlarının kullanılması gibi uygulamalar ele alındı. Bu tür uygulamalarda bulunanlar için idari yaptırım kararı alındı.

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