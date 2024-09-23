Musluk açıldı! Yeni rakam 50.000 TL! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

BDDK'nın düzenlemeleri ve bankaların sunduğu faizsiz kredi kampanyaları, Türkiye'deki tüketicilere finansal açıdan büyük kolaylıklar sağlıyor. Özellikle yüksek kredi notuna sahip bireyler için bu fırsatlar, ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir destek olabilir.
Yeni Düzenleme ile Faizsiz Kredi Limiti Arttırıldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hayata geçirilen yeni zorunlu karşılık kararı, tüketici kredilerinde önemli bir faiz indirimi beklenmesine yol açtı. Bu düzenleme, bankaların faizsiz kredi tekliflerini genişletmesine olanak tanıdı ve kredi kullanmak isteyen bireyler için daha erişilebilir finansman seçenekleri oluşturdu.
Farklı Bankalardan Çeşitli Faizsiz Kredi Seçenekleri
Birçok banka, yeni müşteri kazanma stratejileri kapsamında faizsiz kredi kampanyalarını başlattı. İşte öne çıkan bazı bankaların sunduğu faizsiz kredi imkanları:
Ziraat Bankası: İlk defa mobil bankacılık hizmeti alacak müşterilere 2.500 TL bankkart kazanma fırsatı sunuyor.
QNB Finansbank: Toplamda 45 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu kredilerin 20 bin TL'si 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi olarak, 25 bin TL'si ise 3 ay vadeli nakit avans olarak sağlanıyor.
Enpara: Yeni müşterilere özel, masrafsız 20 bin TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz kredi sunuyor.