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Musluk açıldı! Yeni rakam 50.000 TL! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

BDDK'nın aldığı yeni düzenlemelerle birlikte Türkiye genelinde bankalar, tüketicilere cazip faizsiz kredi imkanları sunmaya başladı. Bu kapsamda, faizsiz kredi limiti 50 bin TL'ye kadar çıkarılarak, kredi musluğunun açık olduğu günlerde tüketicilere büyük bir kolaylık sağlanması hedefleniyor. İşte faizsiz kredi veren bankalar...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 08:36 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 08:36
Musluk açıldı! Yeni rakam 50.000 TL! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

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BDDK'nın düzenlemeleri ve bankaların sunduğu faizsiz kredi kampanyaları, Türkiye'deki tüketicilere finansal açıdan büyük kolaylıklar sağlıyor. Özellikle yüksek kredi notuna sahip bireyler için bu fırsatlar, ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir destek olabilir.

Yeni Düzenleme ile Faizsiz Kredi Limiti Arttırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hayata geçirilen yeni zorunlu karşılık kararı, tüketici kredilerinde önemli bir faiz indirimi beklenmesine yol açtı. Bu düzenleme, bankaların faizsiz kredi tekliflerini genişletmesine olanak tanıdı ve kredi kullanmak isteyen bireyler için daha erişilebilir finansman seçenekleri oluşturdu.

Farklı Bankalardan Çeşitli Faizsiz Kredi Seçenekleri

Birçok banka, yeni müşteri kazanma stratejileri kapsamında faizsiz kredi kampanyalarını başlattı. İşte öne çıkan bazı bankaların sunduğu faizsiz kredi imkanları:

Ziraat Bankası: İlk defa mobil bankacılık hizmeti alacak müşterilere 2.500 TL bankkart kazanma fırsatı sunuyor.

QNB Finansbank: Toplamda 45 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu kredilerin 20 bin TL'si 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi olarak, 25 bin TL'si ise 3 ay vadeli nakit avans olarak sağlanıyor.

Enpara: Yeni müşterilere özel, masrafsız 20 bin TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz kredi sunuyor.

Akbank: 6 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz nakit avans imkanı sağlıyor.

Garanti BBVA: 6 ay vadeli 20 bin TL krediye ek olarak, 25 bin TL nakit avans da sunuyor.

İş Bankası: Yeni müşterilere özel 25 bin TL faizsiz nakit avans fırsatı sunuyor.

Denizbank: Toplamda 25 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor; 6 ay vadeli 10 bin TL ve 3 ay vadeli 15 bin TL olarak dağıtılıyor.

TEB (Türkiye Ekonomi Bankası): 6 ay vadeli 25 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans sunuyor.

Bu cazip faizsiz kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen bireylerin, ilgili bankaların mevcut müşterisi olmaları veya yeni müşteri olarak başvuruda bulunmaları gerekiyor.

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