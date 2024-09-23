Musluk açıldı! Yeni rakam 50.000 TL! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

Garanti BBVA: 6 ay vadeli 20 bin TL krediye ek olarak, 25 bin TL nakit avans da sunuyor.

Akbank: 6 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz nakit avans imkanı sağlıyor.

Denizbank: Toplamda 25 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor; 6 ay vadeli 10 bin TL ve 3 ay vadeli 15 bin TL olarak dağıtılıyor.

TEB (Türkiye Ekonomi Bankası): 6 ay vadeli 25 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans sunuyor.

Bu cazip faizsiz kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen bireylerin, ilgili bankaların mevcut müşterisi olmaları veya yeni müşteri olarak başvuruda bulunmaları gerekiyor.