TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi! 2+1 3+1 TOKİ Sincan kura sonuç ekranı!

Ankara 'nın Sincan ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250.000 Sosyal Konut Kampanyası çerçevesinde 1739 konutun hak sahipleri, 24 Eylül 2024 tarihinde noter huzurunda düzenlenen kura çekilişiyle belirlendi. Sabah saat 10:00'da başlayan çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Hak sahibi olan vatandaşlar, konutlarını başvuru bedeli düşüldükten sonra %10 peşinat ve 240 ay vade ile taksitlendirilmiş bir ödeme planıyla satın alacaklar. Peşinat ödemesi, satış sözleşmesi imzalanırken alınacak. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranlarına göre yeniden düzenlenecek. İlk taksit ödemesi, sözleşmenin imzalanmasından sonraki ay başlayacak. İlk dönemsel artış ise Temmuz 2025'te uygulanacak.

Sincan Projesi genel görünüm (Kaynak: TOKİ)

Şehit Aileleri ve Gazilere Özel Ödeme İmkanları

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere özel ödeme koşulları sunuluyor. Bu hak sahipleri, konutlarını %10 peşinat ve 240 ay vade ile sabit taksitler şeklinde satın alabilecekler. Taksit ödemeleri, konut tesliminden sonraki ay başlayacak.

Satış Sözleşmeleri İçin Banka İşlemleri Başlıyor

Kura çekimiyle konut sahibi olan hak sahipleri, 07 Ekim - 29 Kasım 2024 tarihleri arasında satış sözleşmelerini imzalamak üzere Türkiye Halk Bankası'nın Ankara Eryaman ve Sincan Meydan şubelerine başvuracaklar. Eryaman Şubesi, 5. Bölge 1. ve 2. Etap için hizmet verirken, Sincan Meydan Şubesi ise 6. Bölge 1. ve 2. Etap hak sahiplerinin işlemlerini yürütecek.