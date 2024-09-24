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TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi! 2+1 3+1 TOKİ Sincan kura sonuç ekranı!

Ankara’nın Sincan ilçesinde hayata geçirilen TOKİ toplu konut projesi kapsamında 1739 konut için beklenen kura çekilişi, 24 Eylül 2024 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan kura ile hak sahipleri belirlenirken heyecanlı bekleyiş son buldu. Toplamda 1674 hak sahibi kura çekimine katılarak hayalini kurduğu evlere kavuşma şansını elde etti.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 12:17 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 12:20
TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi! 2+1 3+1 TOKİ Sincan kura sonuç ekranı!

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Ankara'nın Sincan ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250.000 Sosyal Konut Kampanyası çerçevesinde 1739 konutun hak sahipleri, 24 Eylül 2024 tarihinde noter huzurunda düzenlenen kura çekilişiyle belirlendi. Sabah saat 10:00'da başlayan çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Sincan Projesi genel görünüm (Kaynak: TOKİ)Sincan Projesi genel görünüm (Kaynak: TOKİ)

Kura Sonuçları Nerede Açıklanacak?

Kura çekimi sonrası belirlenen hak sahipleri, sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Vatandaşlar, sonuçları AFAD'ın resmi sayfası (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) aracılığıyla sorgulayabilecekler. Ayrıca, çekilişin canlı yayınına tekrar ulaşmak isteyenler, TOKİ'nin YouTube kanalına (https://www.youtube.com/@TokiKurumsal) göz atabilir.

Sincan Projesi genel görünüm (Kaynak: TOKİ)Sincan Projesi genel görünüm (Kaynak: TOKİ)

Ödeme Planı ve Satış Koşulları

Hak sahibi olan vatandaşlar, konutlarını başvuru bedeli düşüldükten sonra %10 peşinat ve 240 ay vade ile taksitlendirilmiş bir ödeme planıyla satın alacaklar. Peşinat ödemesi, satış sözleşmesi imzalanırken alınacak. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranlarına göre yeniden düzenlenecek. İlk taksit ödemesi, sözleşmenin imzalanmasından sonraki ay başlayacak. İlk dönemsel artış ise Temmuz 2025'te uygulanacak.

Sincan Projesi genel görünüm (Kaynak: TOKİ)Sincan Projesi genel görünüm (Kaynak: TOKİ)

Şehit Aileleri ve Gazilere Özel Ödeme İmkanları

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere özel ödeme koşulları sunuluyor. Bu hak sahipleri, konutlarını %10 peşinat ve 240 ay vade ile sabit taksitler şeklinde satın alabilecekler. Taksit ödemeleri, konut tesliminden sonraki ay başlayacak.

Satış Sözleşmeleri İçin Banka İşlemleri Başlıyor

Kura çekimiyle konut sahibi olan hak sahipleri, 07 Ekim - 29 Kasım 2024 tarihleri arasında satış sözleşmelerini imzalamak üzere Türkiye Halk Bankası'nın Ankara Eryaman ve Sincan Meydan şubelerine başvuracaklar. Eryaman Şubesi, 5. Bölge 1. ve 2. Etap için hizmet verirken, Sincan Meydan Şubesi ise 6. Bölge 1. ve 2. Etap hak sahiplerinin işlemlerini yürütecek.

Sincan Projesi genel görünüm (Kaynak: TOKİ)Sincan Projesi genel görünüm (Kaynak: TOKİ)

TOKİ Projelerinde Hangi Konut Tipleri Var?

Sincan'daki TOKİ projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri sunuluyor. Vatandaşlar, konut tipine göre başvurdukları dairelere kura sonucunda hak kazandı. Özellikle dar gelirli ailelerin yoğun ilgi gösterdiği projede, uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.

TOKİ'nin Ankara Sincan'daki bu projesi, uygun ödeme planları, uzun vade seçenekleri ve sosyal konut çözümleriyle vatandaşlara rahat bir yaşam sunmayı hedefliyor.

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