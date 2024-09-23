Konut kredisi düştü: 1, 2 milyon TL konut kredisi faiz oranı ve geri ödemesi kaç TL?

Kredi Tutarı: 2.000.001 TL

Vade: 120 Ay

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit Tutarı: 57.932,17 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %39,582

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Ziraat Bankası, hesaplama araçlarının sadece bilgi amaçlı hazırlandığını ve bağlayıcı bir fiyat içermediğini belirtti. Banka, kredi faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tuttuğunu da vurguladı. Bu nedenle, kredi kullanmayı düşünenlerin güncel faiz oranları ve koşullar için bankayla iletişime geçmeleri öneriliyor.

Ekonomide Yeni Bir Dönem Mi Başlıyor?

Ziraat Bankası'nın bu hamlesi, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına rağmen ekonomide yeni bir dönemin habercisi olabilir mi? Uzmanlar, kamu bankalarının faiz indirimlerinin piyasaları canlandırabileceğini ve diğer bankaların da benzer adımlar atabileceğini ifade ediyor.