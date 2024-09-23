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Konut kredisi düştü: 1, 2 milyon TL konut kredisi faiz oranı ve geri ödemesi kaç TL?

Merkez Bankası'nın yüksek politika faizi uygulamasına rağmen Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarında sürpriz bir indirime gitti. Bu hamle, konut piyasasında hareketliliği yeniden başlattı.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 10:27 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 10:27
Konut kredisi düştü: 1, 2 milyon TL konut kredisi faiz oranı ve geri ödemesi kaç TL?

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Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında aldığı sıkı para politikası tedbirleri, son dönemde kredi faiz oranlarında ciddi artışlara yol açmıştı. Özellikle konut kredilerindeki yüksek faiz oranları, ev sahibi olma hayali kuranları zorluyordu. Ancak Ziraat Bankası'nın faiz indirimi, sektörde olumlu bir rüzgâr estirdi.

Ziraat Bankası'ndan Yeni Faiz Oranları

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından Ziraat Bankası, "Konut Kredisi Ürün Paketi" ile faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Bu paket kapsamında:

60 aya kadar olan vadelerde faiz oranı %2,89'a,

120 aya kadar olan vadelerde ise %2,79'a indirildi.

Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Müjde

Faiz oranlarındaki düşüş, ev almayı planlayanlar için cazip bir ortam oluşturdu. Yüksek faiz oranları nedeniyle beklemede kalan birçok kişi, Ziraat Bankası'nın bu hamlesiyle harekete geçti. Uzmanlar, konut piyasasında önümüzdeki günlerde daha da fazla hareketlilik bekliyor.

Örnek Kredi Hesaplamaları

Ziraat Bankası, müşterilerine fikir vermesi açısından bazı örnek kredi hesaplamaları paylaştı:

Kredi Tutarı: 1.000.001 TL

Vade: 120 Ay

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit Tutarı: 28.966,10 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %39,7787

Kredi Tutarı: 2.000.001 TL

Vade: 120 Ay

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit Tutarı: 57.932,17 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %39,582

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Ziraat Bankası, hesaplama araçlarının sadece bilgi amaçlı hazırlandığını ve bağlayıcı bir fiyat içermediğini belirtti. Banka, kredi faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tuttuğunu da vurguladı. Bu nedenle, kredi kullanmayı düşünenlerin güncel faiz oranları ve koşullar için bankayla iletişime geçmeleri öneriliyor.

Ekonomide Yeni Bir Dönem Mi Başlıyor?

Ziraat Bankası'nın bu hamlesi, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına rağmen ekonomide yeni bir dönemin habercisi olabilir mi? Uzmanlar, kamu bankalarının faiz indirimlerinin piyasaları canlandırabileceğini ve diğer bankaların da benzer adımlar atabileceğini ifade ediyor.

Konut Alacaklar İçin Fırsat Zamanı

Faiz indirimleri, konut almayı düşünenler için önemli bir avantaj sunuyor. Uzmanlar, bu dönemin yatırım yapmak için uygun olabileceğini belirtiyor.

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