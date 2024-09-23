Tarım Kredi’de 100 liranın altına düştü! BİM ve A101’de bu fiyat yok

Peynir 100 TL Altına Düştü
Tarsüt Peynir Çeşitleri: 67,50 TL
Tarsüt Bergama Tulum Peyniri 420 gram: 107,50 TL
Duranlar Rulo Kaymak 150 gram: 57 TL
Tarım Kredi Sade ve Aromalı Süt Çeşitleri 6'lı Paket: 40 TL – 44 TL
Tarım Kredi Doğal Salamura Siyah Zeytin LM 900 gram: 175 TL
Tarım Kredi Helva Çeşitleri (Bademli ve Cevizli) 350 gram: 47,50 TL
Tarım Kredi %40 Fındık Parçacıklı Kakao Krema 400 gram: 79,90 TL
Tarım Kredi Ekstra Geleneksel Reçel Çeşitleri: 29,90 TL
Kampanya Ne Zamana Kadar Devam Edecek?
Kampanyayı duyan tüketiciler, bütçelerine katkı sağlamak için Tarım Kredi Market şubelerine yoğun ilgi gösteriyor. Uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunan bu kampanya, temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için büyük bir fırsat oluşturuyor. Tarım Kredi Market'in Eylül ayı sonuna özel hazırladığı bu indirim kampanyası, 4 Ekim tarihine kadar devam edecek. Tüketiciler, bu tarihe kadar indirimli ürünlerden faydalanabilecek.
NOT: Fiyatlar Tarım Kredi Market internet sitesinden derlenmiştir.