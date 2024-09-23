Tarım Kredi’de 100 liranın altına düştü! BİM ve A101’de bu fiyat yok

Kampanya Ne Zamana Kadar Devam Edecek?

Kampanyayı duyan tüketiciler, bütçelerine katkı sağlamak için Tarım Kredi Market şubelerine yoğun ilgi gösteriyor. Uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunan bu kampanya, temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için büyük bir fırsat oluşturuyor. Tarım Kredi Market'in Eylül ayı sonuna özel hazırladığı bu indirim kampanyası, 4 Ekim tarihine kadar devam edecek. Tüketiciler, bu tarihe kadar indirimli ürünlerden faydalanabilecek.

NOT: Fiyatlar Tarım Kredi Market internet sitesinden derlenmiştir.