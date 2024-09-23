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Tarım Kredi'de 100 liranın altına düştü! BİM ve A101'de bu fiyat yok

Tarım Kredi Market, Eylül ayının son haftasına özel hazırladığı indirim kampanyasıyla tüketicilerin yüzünü güldürüyor. 4 Ekim tarihine kadar sürecek olan bu kampanyada, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi uygun fiyatlarla sunuluyor.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 13:23 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 13:23
Tarım Kredi’de 100 liranın altına düştü! BİM ve A101’de bu fiyat yok

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Kampanya kapsamında, mutfakların vazgeçilmezi ayçiçek yağı, peynir, süt ve bulgur gibi ürünlerde dikkat çeken indirimler mevcut. Örneğin, Tarım Kredi pilavlık bulgur 2,5 kilogramlık paket 56,90 TL'den satışa sunuluyor. Anadolu nohut 1 kilogram ise sadece 41,90 TL.

Süt ve Süt Ürünlerinde Avantajlı Fiyatlar

Süt ve süt ürünleri kategorisinde de cazip fırsatlar tüketicileri bekliyor. Tam yağlı doğal yoğurt 47,50 TL, Tarsüt tereyağı 269,90 TL gibi uygun fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Ayrıca, olgunlaştırılmış beyaz inek peyniri 600 gram 147,50 TL, tam yağlı kültürlü beyaz peynir 1 kilogram 135 TL olarak satışta.

Peynir Çeşitlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

Peynir severler için de özel indirimler mevcut. Tarsüt tam yağlı kaşar peyniri 700 gram 165 TL, Tarsüt tam yağlı tost peyniri 1300 gram 175 TL, İçim labne 3x180 gram ise 87,50 TL'den alıcı buluyor. Torku süzme peynir 850 gram 129,90 TL gibi fiyatlarla sofralara lezzet katıyor.

Peynir 100 TL Altına Düştü

Tarsüt Peynir Çeşitleri: 67,50 TL

Tarsüt Bergama Tulum Peyniri 420 gram: 107,50 TL

Duranlar Rulo Kaymak 150 gram: 57 TL

Tarım Kredi Sade ve Aromalı Süt Çeşitleri 6'lı Paket: 40 TL – 44 TL

Tarım Kredi Doğal Salamura Siyah Zeytin LM 900 gram: 175 TL

Tarım Kredi Helva Çeşitleri (Bademli ve Cevizli) 350 gram: 47,50 TL

Tarım Kredi %40 Fındık Parçacıklı Kakao Krema 400 gram: 79,90 TL

Tarım Kredi Ekstra Geleneksel Reçel Çeşitleri: 29,90 TL

Kampanya Ne Zamana Kadar Devam Edecek?

Kampanyayı duyan tüketiciler, bütçelerine katkı sağlamak için Tarım Kredi Market şubelerine yoğun ilgi gösteriyor. Uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunan bu kampanya, temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için büyük bir fırsat oluşturuyor. Tarım Kredi Market'in Eylül ayı sonuna özel hazırladığı bu indirim kampanyası, 4 Ekim tarihine kadar devam edecek. Tüketiciler, bu tarihe kadar indirimli ürünlerden faydalanabilecek.

NOT: Fiyatlar Tarım Kredi Market internet sitesinden derlenmiştir.

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