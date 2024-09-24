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Altın yeni haftaya yeni zirveyle başladı

Altın yeni haftaya yeni zirveyle başladı. Hem ons hem gram altın rekor kırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
Altın yeni haftaya yeni zirveyle başladı

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçtiğimiz hafta 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Geçen hafta üst üste rekorlar kıran altın, yeni haftaya da yeni bir tarihi zirveyle başladı. Altının ons fiyatı dün sabah saatlerinde yüzde 0.4 yükselerek 2.630 doların üzerine tırmandı. Böylece dolar bazında altın son 1 haftada yüzde 5'e yakın bir kazanç sağlamış oldu. Ons fiyatı 2024 genelinde ise şu ana kadar yüzde 28 yükseldi. Yurt içinde de serbest piyasada gram altın 2.886 lirayı görerek rekor kırdı. Gram altın geçtiğimiz haftayı 2.875 liradan tamamlamıştı. Gram altın yıl genelinde şu ana kadar yüzde 48 yükseliş kaydetti. Fed bir sonraki faiz kararını 7 Kasım'da açıklayacak. Şu anda piyasalar bir indirim geleceğine kesin gözüyle bakıyor. Ancak beklentiler 25 ya da 50 baz puanlık indirim ihtimalleri arasında bölünmüş durumda.

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