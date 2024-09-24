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30 bin temizlik personeli alınıyor

Okullarda görev alacak 30 bin temizlik personeli alımı için süreç başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
30 bin temizlik personeli alınıyor

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Okullarda görev yapmak üzere 30 bin temizlik görevlisi alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in hafta sonunda duyurduğu personel alımları için düğmeye basıldı.

ÜCRET ARTIRILACAK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde dün düzenlenen 'İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Biz 30 bin kontenjanı Milli Eğitim Bakanlığımıza (MEB) verdik. Koşulları valiliklerimiz belirliyor, iş birliği içerisinde" dedi. Bakan Işıkhan, İşgücü Uyum Programı katılımcılarına günlük 566,73 lira ödenmesiyle ilgili de "Ücretin artırılması noktasında çalışma içerisindeyiz" açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de "Suriyeli öğrencilerin okulları için 30 bin temizlik görevlisi alınacak" iddiasını yalanladı.

'YABANCI İDDİASI ASILSIZ'
İlave 30 bin temizlik personeli istihdamının MEB'e bağlı okullarda temizlik hizmetinin daha başarılı şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bahse konu personel alımının yabancı öğrencilerin okuduğu okullar için yapılacağı iddiası asılsızdır. Bu alımın haricinde, AB fonlarıyla desteklenen PIKTES Projesi kapsamında yabancı uyruklu çocukların da eğitim gördüğü 29 ildeki okullarda kullanılmak şartıyla ve AB fonundan karşılanmak üzere 1 Ekim ile 31 Ocak arasında 3 bin 117 malzemesiz genel temizlik personeli hizmet alımı yapılacaktır. 30 bin temizlik personeli alımının PIKTES Projesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır."

İŞVEREN İŞ DAVETİ YAPACAK
Bakan Vedat Işıkhan, işverenlerden gelen talepler üzerine başlatılan 'Aday Havuz Sistemi' çalışmasını nihayete erdirdiklerini söyledi. Işıkhan, "Aday Havuz Sistemimiz ile artık işverenlerimiz İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara ulaşabilecek, onlara sistem üzerinden mesaj gönderebilecek ve davet edebilecekler. Böylece işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

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