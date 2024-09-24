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30 bin köy evi teslim ediliyor

6 şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yeniden ihya ve inşa çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesindeki illerde, şehir merkezinde yıkılan evlerin yerine sosyal donatılarıyla yeni yaşam alanları kazandırılırken, köyler de yeniden inşa ediliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
30 bin köy evi teslim ediliyor

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6 şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yeniden ihya ve inşa çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesindeki illerde, şehir merkezinde yıkılan evlerin yerine sosyal donatılarıyla yeni yaşam alanları kazandırılırken, köyler de yeniden inşa ediliyor. Bu kapsamda bugüne kadar 60 bin köy evinin ihalesi tamamlandı. 105 ilçede 48 bin 274 köy evinin inşası için çalışmalar aralıksız sürüyor. Yıl sonuna kadar 30 bin köy evinin ise hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız. Hatay'ımıza bağlı köylerde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza tek katlı, yöresel mimariye uyumlu, depreme dayanıklı, modern konutlar teslim ediyoruz" dedi. Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral ise "Bakanlığımızın geliştirdiği 6 farklı tipte köy evi mevcut. Hem yörenin coğrafi özelliklerine hem de talep durumlarına dikkat ederek uygun olan köy evi tipini seçiyoruz" diye konuştu.

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